À cette occasion, son époux commanda plusieurs parures. Parmi celles-ci, un diadème en perles et diamants à partir de pierres ayant appartenu à l’impératrice Marie Louise, seconde épouse de Napoléon I. C’est Alexandre-Gabriel Lemonnier qui réalise la création. Le diadème se compose de sept tigrettes de trois grosses perles superposées alternant huit cartouches en forme de pelte, sommées d’une poire et d’un feuillage de diamant. Les cartouches sont dessinées par des feuillages de diamants bordés d’un rang de perles, et renferment trois perles et feuillages de diamant. Le tout reposant sur un bandeau de perles rondes et feuilles de diamants. On compte deux cent douze perles dont dix-sept poires et mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit diamants.

L’impératrice Eugénie fut enchantée par ce présent. Elle coiffa le diadème en différentes occasions, notamment pour un tableau du célèbre portraitiste de l’époque auprès des cours européennes Franz Xaver Winterhalter. Ce portait fut présenté lors de l’exposition universelle de 1855 à Paris. Il fut ensuite accroché au Palais des Tuileries. De 1855 à 1870, l’État passa commande de 400 versions de ce tableau à différents artistes pour les bâtiments officiels. L’original a disparu dans la destruction des Tuileries lors de la Commune en 1871.

En 1887, le diadème de l’impératrice fait partie de la grande vente des bijoux de la Couronne organisée par l’État français suite à la chute de l‘Empire en 1870. Le nombre important des bijoux mis en vente en même temps fait tomber leur valeur. Des Américains et Russes parviennent à conclure de très bonnes affaires. C’est le joaillier Jacoby qui achète le diadème et qui, fort heureusement, ne le morcelle pas.

En 1890, il est acquis par la riche famille princière allemande von Thurn und Taxis à l’initiative des services postaux en Europe et à qui l’on doit le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Il est offert à l’archiduchesse Margaretha d’Autriche à la faveur de son mariage avec le prince Albert von Thurn und Taxis.

Le diadème reste dans la famille princière allemande. En 1980, lors de son mariage à Ratisbonne avec le prince Johannes la comtesse Gloria von Schonburg-Glauchau le coiffe. Elle le portera à quelques reprises pendant ses dix ans de mariage. Le prince Johannes et la princesse Gloria vont mener pendant une décennie une vie très mondaine et de jet set. La princesse était alors une fidèle cliente des couturiers parisiens.

En 1990, le prince Johannes s’éteint à l’âge de 64 ans. Sa veuve, la princesse Gloria, qui n’a que 30 ans, doit faire face à une situation financière plus qu’alarmante. Elle s’entoure de personnes de confiance et d’experts pour mettre de l’ordre dans le patrimoine Thurn und Taxis et assainir les finances. Ses choix sont initialement très critiqués en Allemagne. Elle décide ainsi de se séparer de plusieurs parures, estimant qu’en gardant quelques-unes, cela sera amplement suffisant pour l’usage que la famille en a désormais.

Le diadème est vendu aux enchères en 1992 et racheté par les Amis du musée du Louvre. Il est depuis lors exposé dans la Galerie d’Apollon au sein du Département des Objets d’art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes du Louvre à Paris.