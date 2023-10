Le Sulawesi, discrète merveille indonésienne

C’est pourtant une septième qui nous a fortement marqué : le Sulawesi. En forme de E, ou de profil caricatural du 45e président des États-Unis, cette île autrefois appelé Célèbes abrite une nature exceptionnelle et des cultures tout à fait originales.

Commençons par la nature ; en reprenant l’idée du profil présidentiel, nous nous rendons tout au bout de la mèche de cheveux, dans le nord, aux alentours de la ville de Manado, excellent camp de base pour explorer le parc marin des Bunaken, un chapelet d’îles paradisiaques où les fonds marins sont parmi les plus riches au monde. En vous contentant comme nous de faire du snorkeling, vous aurez peut-être l’émotion de vous retrouver à nager au milieu d’une dizaine de tortues. De l’aveu de touristes australiens qui passent leurs vacances depuis des années à se rendre sur les récifs coraliens, Bunaken est le plus beau spot qu’ils aient jamais vu. Et pourtant, il paraît qu’à quelques kilomètres de là, dans le détroit entre la petite ville de Bintung et l’île de Lembeh se cachent des créatures marines parmi les plus étranges qui soient. Y piquer une tête, avec masque, tuba, et palmes pour plus de confort et de sécurité – les courants peuvent être capricieux – vous emmène dans un monde merveilleux.

Au parc marin de Bunaken, ce qui se passe sous l'eau est encore plus beau... ©Jean Bernard

À noter que le petit resort Thalassa Dive&Wellbeing où nous avons logé près de Manado possède aussi une structure près de Bintung. Nous le citons d’autant plus volontiers que sa directrice, néerlandaise, a aidé les jeunes des environs, durant le Covid et depuis, à se former à différents métiers, de la maçonnerie à guide touristique.

Pas uniquement sous l’eau

La réserve naturelle de Tangkoko, au bout du bout de ce nord-Sulawesi, abrite quelques animaux rarissimes, en danger d’extinction. Accompagné d’un ranger, lui-même guidé au smartphone par des guetteurs, durant deux heures en fin d’après-midi, nous partons à la rencontre d’un couscous, marsupial se reposant dans un arbre pour la journée.

Femelle de lézard volant. ©Jean Bernard

Un peu plus loin, des lézards volants, le mâle aux “ailes” orange-brun, la femelle étant pourvue de jaunes, se collent au tronc à la recherche d’insectes. Ces ailes sont en réalité des membranes reliant le corps aux pattes avant qui permettent à ces très fins lézards de planer sur une dizaine de mètres. En faisant attention aux araignées dont les toiles barrent parfois le chemin, nous nous arrêterons encore tout attendri devant un couple de tarsiers, petit singe aux yeux globuleux, et, un peu plus loin, devant un groupe d’une cinquantaine de macaques noirs, espèce endémique du nord du Sulawesi.

Couple de tarsiers au parc national de Tangkoko. ©Jean Bernard

Ces rencontres nous rappellent aussi que nous sommes dans un lieu qui fut étudié pour la première fois au XIXe siècle par Sir Alfred Russel Wallace qui étudia la faune indonésienne, qui constata que les animaux originaires d’Océanie, ou de la plaque tectonique australienne, comme les marsupiaux, n’étaient pas passés sur l’asiatique, alors qu’on retrouvait des mammifères originaires d’Asie sur des îles de l’autre plaque tectonique.

Le macaque noir est endémique du nord du Sulawesi. ©Jean Bernard

La ligne de Wallace sépare ainsi de manière claire les îles d’Indonésie appartenant à la plaque asiatique, ayant toujours bénéficié d’un climat chaud et humide, et celles appartenant à la plaque australienne, autrefois au climat sec et froid dû à l’influence de l’Antarctique. Les marsupiaux n’ont pas été en mesure de s’adapter à la chaleur humide, les mammifères, eux, se sont acclimatés au climat plus sec. Si dans un passé lointain et glaciaire, l’Indonésie formait quasiment un continent où les animaux pouvaient passer d’un point à l’autre, aujourd’hui, deux îles voisines, de part et d’autre de la ligne de Wallace, ont une faune et une flore très différentes, Bali et Bornéo, îles “asiatiques” différentes de Lombok et Sulawesi, îles “océaniennes”.

À voir encore dans ce nord du Sulawesi à majorité protestante – avec toutes les églises “évangéliques” que cela signifie, dans chaque village – on pourra encore visiter d’autres sites naturels comme un cratère du volcan aux alentours de la ville de Tomohon. On ne manquera pas non plus de déjeuner sur les rives du lac Tondano ni de tenter d’observer les trois couleurs des eaux du lac Linau, entouré de colonnes de gaz s’échappant des entrailles de la terre.

Cratère d'un volcan aux alentours de Tomohon. ©Jean Bernard

La culture toraja

Entre Manado et Makassar, la “capitale” du Sulawesi, située tout au sud, vous pouvez parfaitement effectuer le trajet en bus local. Il faut aimer les virages incessants sur une route étroite durant 42 heures. Vous l’aurez compris, l’avion est plus commode. Par contre, inutile d’en prendre un autre pour Mamuju. Si cette ville est proche à vol d’oiseau du pays toraja, vous perdrez un temps dingue par la route. Le taxi entre Makassar et Rantepao, la principale localité de cette région montagneuse, vous transportera, sur 315 km et en 9 heures, dans un autre monde.

Il faut compter un minimum de trois jours pleins pour s’imprégner de la culture toraja et au moins effectuer une randonnée dans cette région peu accessible où les familles cultivent les riz blanc, rouge ou noir dans des rizières en gradins, où le café est parmi les meilleurs qui soient (surtout l’arabica, cultivé à plus de 1 000 mètres d’altitude).

Rizières typiques du pays toraja. ©Jean Bernard

Les ancêtres de ce “peuple des hautes terres” sont arrivés depuis la Chine voici plusieurs millénaires. S’ils vivent aujourd’hui à plus de 700 mètres d’altitude, leurs habitations rappellent ces embarcations sur lesquels ils ont accosté au Sulawesi. Alignées selon un axe sud-nord, le nord mythique leur rappelant leurs origines, ces habitations comportent trois pièces : la chambre des parents, plus le bébé, au sud, la pièce commune au centre avec un coin cuisine, et la chambre des enfants et des grands-parents au nord. La place centrale, tout en longueur, sépare les habitations des greniers à riz, aux formes identiques quoique plus petites.

Dans les villages traditionnels, les maisons sont au sud, les greniers à riz, au nord. ©Jean Bernard

Maisons du pays toraja, en forme de bateau. ©Jean Bernard

En pays toraja, les rites funéraires sont impressionnants. Aujourd’hui chrétiens, les Torajas ont conservé des traditions animistes, les missionnaires néerlandais arrivés au XIXe siècle ayant jugé possible une forme de syncrétisme. Les funérailles durent une semaine avec, pour chaque jour, une étape bien précise.

Lors d’une cérémonie, nous avons appris que la défunte est “malade”, pas morte, depuis un an. Depuis, elle “a vécu” dans la chambre des parents qui ont pris soin de lui apporter ses repas. Durant cette année aussi, la famille et les amis auront construit une structure temporaire pour accueillir la foule pour les funérailles, ils auront aussi rassemblé suffisamment d’argent pour acheter les buffles qui conduiront la “malade” vers le paradis. Le quatrième jour des funérailles est en effet consacré au sacrifice des animaux – les cochons apportés par les amis passant eux aussi un mauvais moment, et le font entendre.

Enfin, le dernier jour, dans un cercueil toujours en forme de bateau, la défunte sera conduite vers sa sépulture, soit un caveau assez classique comme on en rencontre dans nos cimetières, soit, si la personne était d’un certain rang, dans un caveau creusé dans un rocher, en hauteur. On hissera le corps par un escalier en bambou, on refermera la porte de la sépulture, on aménagera un petit balcon, et on placera une effigie derrière ce balcon, afin qu’elle puisse, de cet observatoire, veiller aux prochaines récoltes. Bien des années plus tard, on rouvrira la porte de la sépulture pour laver les os et leur passer des vêtements propres.

Les effigies des défunts surveillent les rizières. ©Jean Bernard

Un défunt restera donc toujours “actif” et “utile” bien après sa mort. En bref, un Toraja ne meurt jamais ! Inutile de préciser aussi que, tant sur les murs des maisons aux pans de bois décorés, que dans les cimetières ou dans les rizières, tout est symbole en pays toraja.

Rammang Rammang, excursion idéale avant de quitter les Célèbes

De retour à Makassar via Palopo, petit port situé à 2h30 de route de Rantepao, nous sommes retombé sur le taximan de l’autre jour qui nous emmènera cette fois à la découverte de Rammang Rammang. Inscrit au patrimoine de l’Unesco, il s’agit du deuxième site karstique le plus vaste au monde après celui de Shilin, en Chine. Une petite balade en bateau sur la rivière Pute conduit à ce paysage de rizières. Des chemins bien balisés vous permettent de rencontrer les populations locales et de découvrir des sites naturels exceptionnels.