"Le Veinard": quand Roger Moore tournait dans Bruxelles

Entre deux tournages de James Bond

Après avoir tenu le rôle principal dans les séries Ivanhoé (1958-1959), Le Saint (1962-1969) et Amicalement Vôtre (1971-1972), Roger Moore devient James Bond pour sept aventures, entre 1972 et 1985. Le tournage du son second James Bond, « L’Homme au pistolet d’or » s’étant terminé en août 1974, Moore était donc à Bruxelles fin 1974 avant de tourner en Afrique du Sud, dès mars 1975, « Parole d’homme », un film d’aventures avec Lee Marvin.

Sorti en août 1975 au Royaume-Uni, « That Lucky Touch », « Le Veinard » en version française, réalisé par Christopher Miles, est une comédie d’espionnage dont les rôles principaux sont tenus, outre Roger Moore, par Susannah York, Jean-Pierre Cassel et Shelley Winters.

L’action nous entraîne à Bruxelles où Michael Scott (Roger Moore), marchand d’armes international, cherche à vendre ses stocks à l’Otan. Il rencontre sa voisine Julia Richardson (Susannah York) demeurant avenue de Tervueren, une journaliste du Washington Post, farouchement antimilitariste. Cette rencontre produit des étincelles et de nombreux rebondissements.

En plein tournage du film Le Veinard au château de Rumbeke. ©D.R.

De nombreux extérieurs dans Bruxelles

Le générique nous plonge directement devant le Palais Royal avec l’escorte Royale en arrière-plan; le film débute par l’arrivée de la journaliste en train couchettes en gare du Midi, et de Roger Moore voyageant dans un Boeing 737 de la Sabena à Bruxelles-National, transitant dans le superbe hall 58, alors que sa voisine, la journaliste, descend ensuite du tram Stib 44 à l’arrêt Jules César.

Roger Moore loge personnellement dans un Hôtel de Maître clairement localisé dans le film comme situé au numéro 286 de l’avenue de Tervueren; ce magnifique bâtiment inchangé depuis est actuellement un bureau de la banque BNP-Paribas destiné à la gestion de grandes fortunes.

L’aventure se poursuit, trop souvent sous la pluie, dans le Parc de Woluwé, par un jogging matinal autour de l’étang du lieu-dit « Le Chien Vert », le long des voies de trams, sur la Grand-Place lors du marché aux oiseaux pour partager une soupe à l’oignon à l’étage du Roi d’Espagne sis au numéro 1 de la Grand-Place et qui reste le siège social officiel d’AB-Inbev, le plus grand groupe brassicole mondial.

Roger Moore visite ensuite Bruxelles : dans un taxi Mercedes orange de la compagnie ATB (Autos Taxis de Bruxelles), sur les boulevards du Centre, en soirée à l’hippodrome de Sterrebeek, ou dans une Citroën 2 CV au Rond-Point Schuman, au Cinquantenaire et à Mérode vers Montgomery.

Seule, la partie de chasse fut tournée à Rumbeke près de Roulers, dans l’ancien château des Comtes de Thiennes et de Limburg Stirum qui désormais fait partie du domaine provincial « Sterrebos ».

« Le Veinard », un film totalement tombé dans l’oubli malgré sa tête d’affiche au sommet de sa popularité et d’une coproduction internationale qui avait pris ses quartiers à Bruxelles, ce qui est assez rare.