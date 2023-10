Mon enfant harcèle un autre enfant, comment réagir ?

Si de plus en plus de prévention dans les écoles ou sur le net est faite pour aider les victimes et leurs parents à venir à bout du calvaire, des interrogations subsistent néanmoins. En particulier pour les parents qui découvrent que leur enfant est à l’origine de ce type de harcèlement. Que faire dans ce cas-là et quels sont les signes avant-coureurs à prendre en compte ?

Tout d’abord, il faut être conscient que les enfants ne se vanteront jamais auprès d’un adulte du harcèlement qu’ils peuvent faire subir à quelqu’un. Aussi, il n’est pas toujours facile d’identifier le problème. C’est pour cette raison qu’il est vivement conseillé aux tuteurs des élèves de participer à la vie de l’école. Réunion parents-élèves, fancy-fair, ventes associatives… De cette manière, les parents auront l’opportunité de se rencontrer, de discuter, de connaître l’avis des professeurs... Bref, ils en apprendront plus sur le comportement de leurs enfants.

Comment agir ?

Dans le cas où on découvre que son enfant a des choses à se reprocher, le mot d’ordre est le calme. De fait, il peut être très tentant de remettre la faute sur un autre élève ou de se mettre dans une colère noire mais ce type de réaction ne mènera à rien. Il est essentiel de bien comprendre la situation et de parler de manière posée avec son enfant sans le pointer du doigt. Évidemment, dans la majorité des cas, l’enfant niera tout en bloc. C’est un point commun dans les mécanismes de harcèlement : ceux qui y participent pensent que ce n’est pas de leur faute. Il faut donc essayer de lui faire comprendre la gravité de ses actes et essayer de comprendre pourquoi il agit de la sorte mais toujours de manière empathique. Aussi, demandez-lui, par exemple, les bénéfices qu’il tire de cette situation. Est-ce qu’il pourrait dire à quelqu’un dans la rue ce qu’il écrit en ligne ? Comment il se sentirait si on lui faisait la même chose ? En somme, le pousser à se poser des questions et faire en sorte qu’il se mette à la place de la victime.

Une fois cette étape franchie, qui n’est pas une mince à faire, il est vivement conseillé d’encadrer l’enfant pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. Un psychologue lui permettra notamment de trouver d’autres leviers que la violence pour reprendre confiance en lui. En général, les enfants qui harcèlent souffrent autant qu’ils font de mal. Il faut donc les aider à identifier et à exprimer ce mal-être. Dans le cas du harcèlement, il est très important d’essayer d’avoir une justice réparatrice. Aussi, il sera indispensable que l’enfant présente ses excuses à la victime, qu’il soit puni et qu’il tente de réfléchir à la manière dont il pourrait arranger la situation. Pour ce faire, travailler en collaboration avec l’école facilite les choses.

Enfin, gardez en mémoire que les enfants sont de véritables éponges et qu’ils absorbent tout ce qui les entoure pour le reproduire. Violence, langage grossier, mauvaise habitude… La vigilance et un bon encadrement sont donc de mise. En Belgique, il existe plusieurs associations qui luttent contre le harcèlement scolaire et qui pourront être d’un grand secours dans le domaine. Le mieux est de contacter le PMS de l’école qui vous mettra en relation avec l’association la mieux adaptée.