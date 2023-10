Monarchies : qui maîtrise quelles langues ?

Comme évoqué, Elizabeth II maniait très bien la langue française certes avec une pointe d’accent. Elle mettait toujours un point d’honneur lors de ses visites en France à parler la langue avec ses interlocuteurs. Le duc d’Edimbourg parlait aussi le français pour avoir vécu enfant en région parisienne en exil avec ses parents. La reine Camilla parle un peu le français dont elle estime qu’il est un peu “rouillé”, faute de pratique. Le prince et la princesse de Galles sont unilingues. Le prince William a déjà prononcé des discours en français lors de ses déplacements au Canada mais il s’agissait d’une simple lecture. En revanche, les princes George, Charlotte et Louis suivent des cours de français et d’espagnol. Leur nanny est d’ailleurs d’origine espagnole. La duchesse de Sussex est bilingue anglais-espagnol. Elle a des notions de français, langue parlée lors d’une visite au Maroc.

À la Cour royale de Danemark, il n’y a pas plus francophile que la reine Margrethe. Déjà polyglotte en maîtrisant outre le danois, le suédois (sa mère la reine Ingrid était née princesse de Suède), l’anglais et l’allemand, la reine a perfectionné son français auprès de son époux le défunt prince Henrik originaire de Gironde. Leurs deux fils le prince héritier Frederik et le prince Joachim parlent couramment le français.

En Espagne, le roi Juan Carlos parle le français pour avoir vécu en exil à Lausanne, en plus de l’italien et l’anglais. La reine Sophie, née princesse de Grèce, a donné une éducation bilingue anglais-espagnol à ses enfants. Le roi Felipe se débrouille bien en français. Ses sœurs les infantes Elena et Cristina le parlent mieux pour avoir vécu en France. Les enfants de l’infante Cristina ont tous été scolarisés au lycée français à Barcelone, ensuite à Washington puis à Genève. La reine Letizia a de petites notions de français mais parle couramment l’anglais. La princesse des Asturies et sa sœur l’infante Sofia maîtrisent l’anglais, assez bien le français, le catalan et le basque.

En Suède, c’est la reine Silvia qui tient la palme de polyglotte : allemand, anglais, portugais, français, espagnol et suédois. La reine qui est née en Allemagne et a passé son enfance au Brésil, était responsable avec ce bagage linguistique des hôtesses VIP lors des jeux olympiques de Munich en 1972 lorsqu’elle fit la rencontre de son futur époux Carl Gustaf de Suède. La princesse héritière Victoria a suivi une année d’études en France. Elle parle aussi anglais et allemand comme ses frère et sœur.

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas parle évidemment couramment le néerlandais et l’anglais comme la plupart de ses compatriotes. Il perfectionna cette langue lors de ses études au Pays de Galles. Il a aussi appris depuis l’enfance l’allemand avec son père le prince Claus et le français. Il semble qu’il se débrouille désormais très correctement en espagnol. La reine Maxima parlait déjà l’espagnol, l’anglais et le français (elle a vécu à Bruxelles), lorsqu’elle fit la connaissance de son mari. Son apprentissage de la langue néerlandaise laissa plein d’admiration les Néerlandais lorsqu’elle s’exprima pour la première fois au moment de l’annonce des fiançailles, dans une langue de Vondel quasiment. Les princesses Amalia, Alexia et Ariane sont trilingues néerlandais, anglais et espagnol. La princesse Béatrix dont on connaît les qualités intellectuelles, parle couramment le néerlandais, l’anglais, le français et l’allemand. Pour passer des vacances en Toscane depuis de longues années, la princesse est aussi très à l’aise en italien. La princesse Laurentien, belle-sœur du roi Willem-Alexander, a passé son baccalauréat au lycée français de Tokyo, parle couramment le français.

Sur le Rocher, le prince Albert et ses sœurs les princesses Caroline et Stéphanie ont reçu une éducation bilingue français-anglais avec leur mère américaine Grace Kelly. Le prince Albert parle aussi couramment l’italien et le monégasque. La princesse Charlène n’a pas encore réussi à se sentir à l’aise en parlant le français. Il est vrai qu’à Monaco, on parle très souvent anglais. Les jumeaux princiers Jacques et Gabriella ont une éducation bilingue. La princesse Caroline parle, quant à elle, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien et l’allemand appris lors de son mariage avec le prince Ernst August de Hanovre.

À la Cour grand-ducale, on pourrait dire que c’est la tour de Babel. Le grand-duc Henri de Luxembourg parle comme son épouse la grande-duchesse Maria Teresa et leurs enfants le français, le luxembourgeois, l’allemand, l’anglais et l’espagnol. La grande-duchesse héritière Stéphanie maîtrisait avant son mariage le français, l’anglais et l’allemand. Elle a entre temps appris le luxembourgeois. Elle possède aussi de bonnes notions de néerlandais pour avoir fait une partie de ses études dans cette langue en Belgique et de russe pour avoir séjourné à Moscou.

La reine Sonja de Norvège est une francophile dans l’âme. Elle a suivi à plusieurs reprises des cours d’immersion en France. Tous les membres de la famille royale norvégienne parlent couramment l’anglais. Peut-être que le roi Harald maîtrise le suédois étant donné que sa mère la princesse Martha est née princesse de Suède. Sa biographie officielle n’en fait toutefois pas mention.

Enfin en ce qui concerne la famille royale belge, petit tour d’horizon. En plus du néerlandais et du français, le roi Philippe s’exprime en anglais, allemand et espagnol et a de bonnes notions d’italien. Il a parfois perfectionné la langue de Goethe lors de séjour au cours Ceran. La reine Mathilde parle aussi couramment anglais et espagnol. La maîtrise de l’anglais est quasiment courante puisque la reine a déjà suivi des séminaires aux États-Unis. À la Cour, on parle chaque semaine soit en français, soit en néerlandais avec les collaborateurs. Le roi Albert parle outre le français, le néerlandais, l’anglais et l’allemand, l’italien perfectionné avec la reine Paola. La reine Paola dont la langue maternelle est l’italien, parlait déjà très bien le français lors de son mariage en 1959. Elle s’est mise sur le tard à l’apprentissage intensif du néerlandais. La reine Fabiola parlait lors de son mariage en 1960 l’espagnol, l’italien, l’allemand et l’anglais. Elle apprit le néerlandais avec le secrétaire du roi Baudouin. Même si elle a toujours gardé un délicieux accent chantant, la reine passait avec une aisance impressionnante d’une langue à l’autre en fonction de son interlocuteur. Le roi Baudouin avait appris après son mariage l’espagnol qu’il pratiquait avec la famille de la reine Fabiola et lors des séjours à Motril. La princesse Astrid parle en plus des deux langues nationales l’anglais, l’italien et l’allemand appris lorsqu’elle résidait à Bâle en Suisse. Ses enfants sont quadrilingues. La princesse Claire, née à Bath en Angleterre, parle couramment l’anglais. Elle a aussi perfectionné son néerlandais lorsqu’elle travailla à Anvers. Les enfants du prince Laurent sont bilingues français-anglais et ont de bonnes notions de néerlandais.

La princesse héritière Elisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore s’expriment couramment en français, anglais et néerlandais. La princesse héritière a déjà pris la parole également en allemand.

Hors Europe, relevons que le roi Mohammed VI du Maroc maîtrise l’espagnol, le roi Bhumibol et la reine Sirikit de Thaïlande parlaient le français, l’impératrice Masako du Japon, ancienne diplomate, converse aussi en français et russe, l’émir du Qatar a de bonnes notions de français car enfant il venait en séjour à Malmedy.