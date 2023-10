Parcourir les villes, oui ! Mais avec un bon sac à dos

Ici, ce sont les sacs à dos que nous abordons. Dans cette gamme, un large choix s’offre aux utilisateurs. Côté volume, un sac entre 25 et 30 l remplit son contrat pour des missions au quotidien. Ce sac à dos doit avoir un côté pratique pour l’entretien. Les intempéries, et éclats de boue viennent salir le bel objet et cela doit se laver facilement. Du côté de la rédaction voici une petite sélection de sacs à dos :

Vaude : c’est le sac à dos Cyclist qui fait preuve de la plus grande innovation. Un volume de 27 litres, un compartiment séparé pour ordinateur portable de 15,6 pouces et des poches latérales pratiques, il accueille sans problème toutes nos affaires. La fermeture à enroulement nous permet de transporter des objets plus volumineux. De plus, il est doté d’une housse de pluie intégrée et d’éléments réfléchissants pour plus de visibilité dans l’obscurité. 160 €

Comme toujours, Vaude propose un sac qui correspond aux attentes des cyclistes les plus exigeants ©Vaude

Thule : Thule Paramount : Oui, le spécialiste des barres de toit de voiture et autres accessoires de fixation de vélo sur les voitures est aussi sur le marché des sacs de transport. Avec le Paramount 18 l litres, l’élégance est au rendez-vous que ce soit dans sa version vert olive ou noir. Le volume peut paraître petit mais c’est sans savoir que des panneaux latéraux peuvent être dépliés pour étendre la capacité du sac à dos de 50 %. La fermeture par enroulement et le revêtement étanche sont très efficaces par temps de pluie. 119,95 €

C'est un très beau sac que propose Thule. Très fonctionnel et esthétique. ©Thule

Chrome Barrage Night Cargo : C’est la marque américaine spécialisée dans les accessoires vélo qui continue de marquer les esprits avec son sac Barrage de 22 l qui à tout pour plaire. Comme la plupart des sacs à dos de cyclistes, il a une fermeture Rolltop qui permet une bonne protection pour la pluie. Avec ce sac, il est aussi possible de ranger son casque. Il est équipé de bandes réfléchissantes qui assurent notre visibilité sur la route. 183,25 €

C'est vraiment une référence pour les sac à dos de "'velotaffeurs". avec ses bandes réflechissantes, la visibilité est à son maximum ©Chrome industry

Ortlieb : Le VARIO PS est une nouveauté chez Ortlieb. Ce fabricant reconnu mondialement pour ses accessoires vélo de très bonne qualité arrive ici avec un sac qui a les deux fonctions. Celle de s’accrocher sur le cadre ou celle en mode sac à dos. Très pratique et discret, sur un côté se trouve l’un de nos systèmes de fixation Quick-Lock, et de l’autre côté notre système de portage matelassé avec sangle pectorale et bretelles ergonomiques. La marque allemande est toujours à la pointe avec ce modèle hybride étanche à l’eau qui est exempt de PVC. Disponible soit en 20 l soit en 26 l. Environ 180 € en version 26 l

Élégant et efficace. On en attend pas moins de Ortlieb, marque iconique des accessoires vélo ©ortlieb

Samsonite Spectrolite 3.0 : le sac connecté. Le spécialiste légendaire de valise et autres sacs de transport arrive ici avec un sac pour le quotidien qui s’adapte aux besoins des cyclistes. Son look très chic et son port USB donnent un aspect hors norme. Avec ce sac, il est possible de recharger son smartphone en allant au travail. Trois tailles disponibles, dont une en 30,5 l qui donne une vraie protection à notre ordinateur. Autour de 180 €