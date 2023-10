Boris de Bulgarie : le courage méconnu d’un roi

Très autoritaire et tyrannique avec son entourage et son épouse la douce princesse Marie Louise de Bourbon-Parme qui meurt en couches à l’âge de 29 ans en 1899, le roi n’est guère aimé par ses compatriotes.

Le 3 octobre 1918, Boris accède au trône après l’abdication de son père qui assume sa responsabilité d’avoir mis le royaume dans le camp des perdants de la Première Guerre Mondiale. Il part volontairement en exil dans son Allemagne natale où il s’éteindra en 1948.

Boris III devient un jeune souverain rapidement très populaire dans un pays en ruines. En 1930, il épouse à Assise en Italie la princesse Giovanna de Savoie, fille du roi Victor Emmanuel d’Italie avec qui il a deux enfants : Marie Louise (1933) et Siméon (1937).

En 1934 au vu du contexte économique et des clivages politiques, un coup d’Etat militaire instaure un régime dictatorial que le roi Boris parvient à renverser en 1935. Le souverain sentant le bruit des bottes d’une nouvelle guerre mondiale, tente de nouer des alliances avec les démocraties occidentales en vain. Il entend dès lors garder une position de neutralité, ce qui lui est possible jusqu’en 1941 lorsque les troupes allemandes présentes sur le sol bulgare l’enjoignent d’adhérer au Pacte tripartite, unissant initialement l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

Le souverain se consacre corps et âme à son devoir royal, ne comptant pas ses heures à son bureau. En 1943, la population se soulève contre la demande de Hitler de déporter les Juifs de Bulgarie. Le roi se montre inflexible, il n’y aura pas de déportation. On parle de 50.000 personnes. A titre de comparaison, Oskar Schindler avait sauvé 1.200 Juifs.

Cette posture ne convient bien évidemment pas à Hitler. Entre temps, le roi Boris a noué des liens avec des diplomates américains pour tenter de faire basculer son pays dans le camp des Alliés. Fou de rage, Adolf Hitler le convoque près de Rastenbourg en Prusse-Orientale où est installé son quartier général sur le front de l’Est. Pendant une heure, le dictateur allemand hurle toute sa colère car la Bulgarie n’a pas contribué grandement au conflit et n’appuie pas Berlin. La question juive est la goutte qui fait déborder le vase. Le roi tient bon et refuse d’envoyer des troupes bulgares sur le front sud-ouest pour contrecarrer les Soviétiques.

Neuf jours plus tard, le roi Boris qui est rentré à Sofia totalement découragé et épuisé, est pris soudainement de vomissements. Il meurt mystérieusement cinq jours plus tard. Le monarque était jusque là en parfaite condition physique. Il n’avait que 49 ans. Même si cela n’a pas été prouvé scientifiquement, il semble évident que le roi Boris a subi un empoissonnement après son entrevue avec Hitler. Pour son frère le prince Kyrill qui assuma la régence du royaume, Boris aurait inhalé une substance toxique lors de son vol de retour après son rendez-vous avec Hitler. Officiellement selon l’autopsie des autorités, le roi a succombé à un malaise cardiaque en raison du stress enduré au cours de la guerre.

La mort inopinée de Boris précipite son fils le petit Siméon âgé de 6 ans sur le trône. En 1944, l’Union soviétique envahit la Bulgarie. Après un procès fantoche, différents politiques et le régent Kyrill sont exécutés à défaut de pouvoir faire de même avec le petit roi-enfant.

Inhumée au monastère de Rila, la dépouille du roi a été exhumée en 1946. Elle a été retrouve après la chute du communisme dans le parc du Palais de Vrana. En 1993, son cœur a été ramené au monastère de Rila.

Son fils le roi Siméon a été élu Premier Ministre en 2001. Il a dirigé la République bulgare pendant quatre ans. Il vit aujourd’hui la plus grande partie de l’année avec son épouse la reine Margarita en Bulgarie.

« The brief life & mysterious death of Boris III, King of Bulgaria », Théâtre Arcola, Ashwinstreet 24, Londres