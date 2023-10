Clotilde Courau : une actrice princesse

Clotilde Courau est donc apparentée de par cette union avec la famille royale belge puisque son époux est le petit-fils de la reine Marie-José d’Italie, née princesse de Belgique (fille du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth).

Le couple s’est connu par l’intermédiaire du prince Albert de Monaco. Ils ont deux filles, la princesse Vittoria, princesse de Carignan, né trois mois après le mariage de ses parents, et la princesse Luisa, princesse de Chieri en 2006.

Depuis des années, le prince Emanuele Filiberto vit entre Los Angeles, Monaco, Paris et l’Italie où il a ouvert avec succès un foodtruck de pâtes puis un restaurant italien. Il loge lors de ses séjours en Californie dans la résidence de Laetitia Hallyday. Il était en effet un intime de Johnny qui, fin gourmet, lui avait fait part de l’absence d’un bon restaurant italien à Los Angeles.

Le prince revient cependant régulièrement en Europe pour se rendre en Italie où il possède désormais un club de football et où il honore des engagements au nom de la Maison de Savoie. Le prince a posé pour la première fois le pied sur le sol italien en 2002 après l’abrogation de la loi d’exil. Il avait alors 30 ans. Il possède une propriété en Ombrie où il produit de l’huile d’olive. Il se rend aussi à Gstaad en Suisse où il fut scolarisé et où résident désormais ses parents, le prince Victor Emmanuel (cousin du roi Albert II) et la princesse Marina. Clotilde Courau vit, quant à elle, à Paris.

Le prince et la princesse ont été vus publiquement ensemble, fait assez rare, la semaine dernière à Rome. Le prince de Venise a remis au nom de son père, le prince de Naples, le Collier de l’Ordre Suprême de la Très Sainte Annonciade à Fra' John Timothy Dunlap, prince et 81e Grand Maître de l’Ordre souverain militaire de Malte. La cérémonie s’est déroulée au Palais Magistral. Leur fille aînée la princesse Vittoria était également présente.

Après son mariage, Clotilde Courau a pris des cours intensifs d’italien. Elle a à son actif différentes récompenses pour sa carrière d’actrice. Elle a joué dans le biopic La Môme mais aussi dans une comédie musicale Modern Love. En 2006, elle avait interprété le rôle de la princesse Mafalda de Savoie, fille du roi Victor Emmanuel III d’Italie (grand-tante de son époux) qui fut déportée par les Allemands et qui perdit en 1944 la vie au camp de concentration de Buchenwald.

Son mariage avec l’héritier présomptif d’Italie n’a en rien impacté la carrière artistique de Clotilde Courau qui n’aime pas dans le cadre professionnel qu’on lui fasse mention de son statut pourtant bien réel de princesse.