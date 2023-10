Le toboggan du quincaillier anglais

Et pourtant, le mot toboggan provient bien du vocabulaire indien. Il vient d’un mot français de l’Acadie qui désignait la luge : “tobaganne” lui-même emprunté à un mot (tepaqan) d’un dialecte indien utilisé pour désigner une grande luge glissant sur une piste enneigée.

Un succès immédiat

Malgré tout, le vrai toboggan, celui qui fait aujourd’hui totalement partie de notre civilisation des loisirs, est né dans la ville anglaise de Kettering dans les Midlands de l’Est en 1922. Charles Wicksteed, un quincaillier, constate un jour que les enfants, qui sont présents dans le parc de la ville, s’ennuient. Visiblement, il leur manque quelque chose. Mais quoi ? Charles a alors une idée de génie. Il se rend dans son entrepôt et découpe plusieurs planches qu’il relie à une plate-forme située à une hauteur de 4 mètres et accessible grâce à une échelle. Les planches sont ainsi inclinées et elles permettent une glissade de plusieurs mètres.

À peine installée au centre du parc, des dizaines d’enfants se précipitent sur cette étrange construction. Sans avoir reçu la moindre explication, ils comprennent immédiatement comment ce nouveau jeu doit être utilisé. Ils grimpent sur la plate-forme et se laissent glisser en hurlant de joie sur les planches correctement poncées pour que les jeunes utilisateurs ne se blessent pas. Le toboggan est né…

Charles Wicksteed comprend très vite que son invention peut rapporter gros. Dans la foulée, il crée une société qui se met à construire des toboggans destinés aux enfants anglais.

Rapidement dépassé par le succès, il engage du personnel et voit ses affaires se développer sans cesse. Aujourd’hui, la société de Charles, “Wicksteed Playscapes” est toujours le premier fabricant d’aires de jeux en Grande-Bretagne. L’homme avait senti la bonne affaire…

Aussi pour les adultes

Destiné, dans un premier temps, aux enfants, le toboggan ne se limite plus aujourd’hui à divertir les petits dans un jardin ou une plaine de jeux. Les parcs de loisirs ainsi que les piscines l’ont adopté pour attirer un maximum de public, y compris les adultes. Les parcs aquatiques sont sans doute les plus imaginatifs. On peut ainsi se lancer dans un gros tube transparent plongé dans une eau dans laquelle nagent des dauphins et même des requins ou encore lancer un défi à ses proches ou amis en faisant la course dans des toboggans parallèles.

Le plus grand toboggan aquatique du monde se trouve en Malaisie sur l’île de Penang en pleine jungle, il est long de plus d’un kilomètre et se situe à 70 mètres de hauteur. On l’emprunte sur une bouée à environ 15 km à l’heure et, après un peu moins de 5 minutes, 20 virages et cinq boucles à travers la canopée, on plonge dans une eau à température idéale. Le parcours est alimenté par un système de pompe qui recycle l’eau en permanence.

Et puis, il y a le toboggan le plus effrayant du monde. Le Skyslide a été construit en verre. Parfaitement sécurisé, il se situe sur un gratte-ciel de Los Angeles. Il offre (pour 25 dollars par personne quand même…) une vue imprenable sur la ville californienne. Il ne mesure que 13 mètres mais, à 300 mètres du sol, les sensations sont uniques.

On est bien loin du toboggan en planches de Charles Wicksteed…