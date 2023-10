Son histoire est avant tout celle d’une femme volontaire, dynamique et imaginative..

Avant cela, en 1850, l’ancêtre du lave-vaisselle fut imaginé par l’Américain Joel Houghton. Il fut le premier à réfléchir au concept du lave-vaisselle. Il fabriqua une machine en bois qui ne permettait pas réellement de laver la vaisselle mais bien de l’asperger avec de l’eau à l’aide d’une manivelle. Une espèce de prélavage en quelque sorte. Joel Houghton déposa un brevet mais son invention ne connut pas un franc succès.

Il fallut attendre une trentaine d’années pour que le véritable lave-vaisselle semi-automatique soit créé par une Américaine originaire de l’Ohio, Joséphine Cochrane.

Nous sommes en 1886. Joséphine, femme riche faisant partie de la haute société, utilise du personnel de maison, notamment pour faire la vaisselle. Une vaisselle précieuse étant donné qu’elle invite régulièrement des personnalités de sa région. Un jour, après une soirée qui avait réuni de nombreux invités, le personnel fit preuve d’une grande maladresse et plusieurs pièces de valeur s’écrasèrent sur le sol de la cuisine. Au plus grand désarroi de Joséphine qui prit la décision de, dorénavant, faire elle-même la vaisselle. Ce qu’elle fit. Mais chaque fois qu’elle recevait du monde chez elle, elle passait des heures dans sa cuisine, se couchant parfois très tard dans la nuit.

Un soir, particulièrement énervée, elle lança à son mari : “If nobody else is going to invent a dishwashing machine, I’ll do it myself ! (“Si personne n’invente un lave-vaisselle, je vais le faire moi-même !”). Il faut dire que Joséphine Cochrane était née dans une famille particulièrement douée. Son grand-père, John Fitch, était l’inventeur du bateau à vapeur et son père était un ingénieur particulièrement apprécié. Bref, elle avait de qui tenir…

Et après avoir longuement réfléchi à la meilleure manière de procéder, elle inventa en 1886 le premier lave-vaisselle semi-automatique.

L’appareil présentait des compartiments qu’elle avait dimensionnés en fonction de ses plats, ses assiettes, ses coupes et ses verres. Les compartiments étaient déposés sur une roue horizontale logée dans une chaudière en cuivre. Un moteur actionnait la roue et de l’eau savonneuse, qui provenait de la chaudière, était projetée sur la vaisselle. Satisfaite de son résultat, Joséphine fabriqua plusieurs pièces pour ses amis et breveta son invention. Elle présenta son lave-vaisselle, appelé “Cochrane Duswasher”, à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893 où elle reçut un prix.

Historical drawing from the 19th century, a mechanical dish washer driven by a hand crank, around 1880 ©imagebroker.com

Malgré tout, ce lave-vaisselle posait un double problème : la difficulté à produire suffisamment de l’eau chaude et la dimension de cette imposante machine. Raison pour laquelle elle ne vendit cet appareil que dans le secteur de la restauration.

Joséphine Cochrane, née riche, se retrouva à ce moment dans de grandes difficultés financières. Son mari, alcoolique, décéda brutalement la laissant avec des dettes énormes. Ruinée, elle s’accrocha à son invention pour sortir la tête de l’eau et finalement réussit son pari. Sa société se développa avant d’être intégrée à KitchenAid, une entreprise réputée, aujourd’hui, pour ses robots de cuisine.

Le lave-vaisselle évolua ensuite très vite dans la première partie du 20e siècle. En 1913, les frères Walkers mirent au point un lave-vaisselle fonctionnant avec un moteur électrique à entraînement indirect (ils le perfectionneront avec un moteur à entraînement direct en 1927) après avoir créé un prototype avec un moteur à gasoil deux ans auparavant.

C’est ensuite William Howard Livens qui fait progresser le lave-vaisselle quelques années plus tard (1924) en ajoutant des bras rotatifs pour asperger correctement la vaisselle. En 1930, la société General Electric rachète l’entreprise des frères Walkers et lance sur le marché américain un lave-vaisselle électrique. Pratiquement en même temps que l’Allemand Miele en Europe.

Apparaissent ensuite entre les années 1940 et 1950 des améliorations importantes : automatisation, séchage de la vaisselle, compacité de l’appareil.

Après avoir été principalement un article réservé aux professionnels de la restauration, lentement, dès les années 1960, le lave-vaisselle entre dans les foyers, d’abord américains puis européens.

Dans les années 80, il se démocratise grâce à la société de consommation. Et les améliorations se poursuivent. De nos jours, les constructeurs sont très attentifs à la consommation d’eau et d’électricité ainsi qu’à la diminution des nuisances sonores et de l’empreinte environnementale.