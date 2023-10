Que semer ou planter pour remplacer l’épinard ?

L’épinard est considéré comme un légume à consommer de l’automne au début du printemps. Certaines variétés et/ou cultivars sont disponibles sur le marché et parmi ceux-ci les plus célèbres sont “Géant d’hiver”, “Monstrueux de Viroflay”. Parmi les nouveautés, “Parys F1” est certainement promis à un bel avenir grâce à sa grande résistance au froid et aux maladies. Mais pour la belle saison, il est possible de cultiver au jardin de “faux” épinards…

À découvrir : l’Hablitzia thamnoides

Un nom barbare pour celui qui est populairement appelé épinard grimpant du Caucase. Parfaitement vivace et très résistant au froid (-35°C !), cette plante grimpante peut atteindre 3 m de hauteur. Ses feuilles, caduques, sont en forme de cœur et d’un vert très plaisant. Sa très discrète floraison estivale est jaune à jaune verdâtre. Cet épinard vivace apprécie le soleil au printemps mais durant l’été une ombre légère lui est profitable. Le sol doit être bien meuble et enrichi avec du bon compost ou du fumier parfaitement décomposé. Les jeunes pousses peuvent être consommées crues ou cuites mais pour ne pas épuiser la plante et lui laisser le temps de s’installer, il faudra attendre 2-3 ans avant d’effectuer la première récolte.

Et la tétragone cornue ?

Ce légume est connu depuis très longtemps et pourtant il est rare de le rencontrer dans les potagers. Cette plante, connue sous le nom d’épinard de Nouvelle-Zélande, se sème de mars à mai après avoir fait tremper les graines dans de l’eau tiède durant 12 à 24 h. Les feuilles se récoltent durant quasiment tout l’été et la plante ne souffre pas de la chaleur. À consommer cru ou cuit.

Un Rumex en remplacement

Connu comme épinard perpétuel ou patience, le Rumex patientia fait partie de la famille des Polygonacées. Bien rustique, ce Rumex développe une belle touffe de feuilles lancéolées dont la saveur est proche de celle de l’épinard. Elles peuvent se récolter dès mars-avril. En été, elles sont nettement plus acides à cause de la chaleur. L’épinard perpétuel aime le soleil mais pas les expositions brûlantes. De même, il apprécie une bonne fraîcheur du sol d’où l’importance de la mise en place d’un paillage.

La plante de la semaine : la gaulthérie couchée

De nom latin Gaultheria procumbens, cette vivace est souvent utilisée pour orner les jardinières d’automne mais, au jardin, elle est très peu plantée. Ce n’est pas une vivace mais un petit arbuste originaire d’Amérique du Nord, du Canada. Autant dire que sa rusticité ne peut pas être mise en doute : -30°C et même moins ! Ses feuilles, persistantes, sont d’un superbe vert vernissé et prennent des teintes pourprées dès que les températures fléchissent en automne. Si vous les froissez, elles dégagent une odeur proche de celle de la bien connue reine-des-prés. Sa floraison dure longtemps, de mai à septembre. Petites, les fleurs sont d’un beau rose nacré. Elles sont suivies en fin de saison par des baies rouge écarlate de 1 cm de diamètre qui restent sur la plante durant une grande partie de l’hiver. Tapissant, cet arbrisseau de 15-20 cm de hauteur se propage lentement grâce à ses rhizomes, ce qui peut en faire un beau couvre-sol pour les endroits ombragés. De la famille des Ericacées, comme les bruyères, la gauthérie couchée doit être plantée en terre acide. Saviez-vous que cette plante possède des propriétés médicinales ? Elle est riche en salicylate de méthyle, une molécule à l’origine de l’aspirine, ce qui lui confère des vertus anti-inflammatoires. Son huile essentielle permet de soulager les crampes, les rhumatismes, les tendinites… si vous n’êtes pas allergique à l’aspirine bien évidemment.