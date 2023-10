Un site internet de la Cour grand-ducale dédié aux enfants

Trois châteaux sont à explorer : le Palais grand-ducal de Luxembourg, le château de Berg où résident le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa et le château de Fischbach où vivent le grand-duc héritier Guillaume et la grande-duchesse héritière Stéphanie avec leurs deux fils, les princes Charles et François.

Tous les membres de la famille grand-ducale apparaissent : le couple grand-ducal et le couple héritier avec ses fils, le prince Félix et son épouse la princesse Claire (pas leurs enfants), le prince Louis (qui a renoncé à ses droits dynastiques est sans ses deux fils), la princesse Alexandra (sans son époux Nicolas Bagory) et le prince Sébastien.

Immersion donc dans les lieux de vie et de travail de la famille. Le bureau du grand-duc, la salle des fêtes, les jardins des châteaux de Berg (la grande-duchesse Maria Teresa les supervise de près) et de Fischbach sont expliqués.

D’autres réponses sont apportées aux questions comme celle de la création du grand-duché. Pourquoi le pays n’a pas à sa tête un roi mais un grand-duc ? Sont aussi présents les différents centres d’intérêt et les engagements sociétaux des membres de la famille grand-ducale.

Bref, un outil parfaitement structuré pour apprendre toute une série d’informations, ludique et instructif qui intéressera peut-être aussi les adultes novices en la matière.

-- > kids.monarchie.lu