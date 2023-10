Le dérèglement climatique amène ses changements dans nos jardins et nos vergers

Avec les étés chauds et de plus en plus secs, certains fruitiers souffrent du manque d’eau, comme les cerisiers, par exemple. Par contre, il est possible d’insérer dans nos vergers un plaqueminier mieux connu sous le nom de “kaki”. De nom latin Diospyros kaki, ce petit arbre apportera un plus indéniable au jardin fruitier.

En terre profonde et drainée

Le plaqueminier est originaire d’Extrême-Orient et ses fruits, les kakis ou plaquemines, font partie des fruits préférés des Chinois, des Japonais et des Coréens pour ne citer qu’eux. De la famille des Ebénacées, ce petit arbre ne dépasse guère les six à dix mètres mais sa croissance est relativement lente. Les fruits sont consommés uniquement quand ils sont bien mûrs et, chez nous, après une petite gelée (comme pour les nèfles). Quand ils ne sont pas à maturité, ils sont astringents ; ce qui n’est pas très agréable. Les feuilles du plaqueminier sont d’un vert foncé luisant et à l’automne elles virent au rouge. La rusticité de ce fruitier est bonne puisqu’il supporte des froids de l’ordre de – 12 à – 15°C. Du point de vue du sol, il marque une nette préférence pour les terres profondes, riches en humus et bien drainées. Une exposition ensoleillée est préférable tandis qu’une situation abritée des vents froids du nord et de l’est est conseillée. Pour une production abondante, il est nécessaire de planter un sujet femelle et un sujet mâle.

“Fuyu” est autofertile

Si nous ne possédons qu’un petit verger, nous pourrons orienter notre choix vers le Diospyros kaki “Fuyu”. Cette variété ne dépasse pas les cinq à six mètres de hauteur et il ne sera pas nécessaire de planter un pied mâle et un pied femelle puisque ce plaqueminier est autofertile. La floraison a lieu en mai-juin ce qui les protège des gelées printanières. Les fleurs sont d’un blanc jaunâtre et passent parfois inaperçues sauf pour les insectes pollinisateurs. Les fruits sont aplatis et, contrairement à l’’espèce type, ils peuvent être croqués comme une pomme dès le mois d’octobre ; d’où l’autre nom du “Fuyu” qui est le kaki-pomme. Pas besoin donc d’attendre qu’ils soient blets pour les déguster ! Mais si nous attendons l’effet de la première gelée, ces kakis-pommes deviendront plus sucrés. Pensons à lui pour nos futures plantations !

La plante de la semaine ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : la buplèvre arbustive

Cet arbrisseau mériterait d’être planté dans la plupart des jardins. De nom latin Bupleurum fruticosum, la buplèvre arbustive pousse à l’état naturel dans la région méditerranéenne, dans les garrigues sèches. Malgré ses origines, sa rusticité est excellente puisqu’elle supporte des températures de – 15°C. Son feuillage est persistant. Les feuilles, étroites et d’un beau vert bleuté, dégage une agréable senteur lorsqu’on les froisse. De juin à septembre, des ombelles composées de fleurs jaunes couvrent l’arbuste. Elles sont à la fois nectarifères et mellifères et attirent de nombreux insectes dont des abeilles et des papillons. Si nous recherchons un arbrisseau qui pousse rapidement, nous pouvons sans hésiter jeter notre dévolu sur la buplèvre arbustive puisque sa croissance annuelle est de 40 à 50 cm. Adulte, cette remarquable espèce atteint 1,5 à 2 m de hauteur pour une envergure d’1,5 m. Sa culture n’est pas bien compliquée : du soleil et un sol très bien drainé. Dès que cette buplèvre est bien installée, elle est capable de résister à la chaleur et à la sécheresse. À noter qu’elle n’est pas sujette aux maladies et très rarement attaquée par des parasites. Si nous souhaitons multiplier l’espèce, nous pouvons opter soit pour le semis au printemps, soit pour le bouturage durant l’été. La plantation peut s’effectuer soit à l’automne, soit au début du printemps.

la pipistrelle commune ©stock.adobe.com

Les bêtes du jardin : la pipistrelle commune, la plus petite

Pipistrellus pipistrellus est son nom scientifique. Cette chauve-souris est la plus petite mais aussi la plus commune dans nos régions. De la famille des Vespertilionidés, la pipistrelle n’est pas bien grande, à peine 3,5 à 5 cm pour le corps et 2,5 à 3,5 cm pour la queue. Son poids ? Cinq grammes. Elle n’a pas peur de la proximité avec l’homme, elle est anthropophile, et c’est ainsi que nous pouvons l’observer aussi bien en ville qu’à la campagne. De mœurs nocturnes, elle loge dans les habitations, les arbres creux, les trous des pics et parfois les nichoirs durant la journée et se met alors en léthargie pour économiser son énergie. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit qu’elle sort de sa tanière pour se nourrir. En une nuit, cette minuscule chauve-souris est capable de gober plus de 500 moustiques ! Cette chasse se fait généralement en petits groupes avec une prédilection pour les lisières des forêts, les points d’eau mais aussi les jardins. Si nous avons déjà pu observer ces pipistrelles, nous aurons remarqué qu’elles ont un vol assez saccadé et sont capables de changer de direction avec une rapidité déconcertante. Les insectes sont repérés grâce aux ultrasons qu’elles émettent, un système très perfectionné et quasiment infaillible. De mi-novembre à mars, la pipistrelle commune hiberne. Les chauves-souris, et, par conséquent, la pipistrelle commune, sont des mammifères protégés par la loi.

La buplèvre arbustive ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

L’onagre bisannuelle (Oenothera biennis), trouvant ses origines en Amérique du nord, fut introduite en Europe au XVIIe siècle et est, depuis lors, largement répandue. Pouvant dépasser 1,5 m de hauteur, elle produit de juin à septembre de très nombreuses et grandes fleurs jaunes. Ces dernières ne s’ouvrent qu’en fin de journée pour faner le lendemain dans la matinée. Cette floraison est intéressante pour les papillons de nuit. Son nom populaire est “jambon des jardiniers” car si nous faisons cuire les racines, nous dégusterons un légume à la saveur de jambon fumé. Bien résistante au froid (- 25°C), l’onagre bisannuelle mérite une belle place au jardin.