Prince Laurent de Belgique : retour sur le parcours de vie du troisième enfant du roi Albert II et de la reine Paola

La naissance de Laurent conforte la continuité dynastique avec trois héritiers Albert, Philippe et Laurent en l’absence à cette époque d’enfant chez le roi Baudouin et la reine Fabiola. Mais l’enfance du prince va prendre une autre tournure avec la mésentente qui s’installe entre ses parents, et les vies séparées qu’ils vont mener jusqu’à la fin des années 70. Comme son frère Philippe, Laurent en souffre particulièrement.

Après un début de scolarité au Collège Saint Michel à Bruxelles, il est envoyé dans un internat à Lophem en Flandre occidentale puis au Collège Pie X à Anvers. Ce ne sont pas des années heureuses pour le prince qui est confié à une famille d’accueil vivant près de l’établissement scolaire. Un jour, il fait même une fugue ayant décidé de regagner le domicile familial.

Il intègre l’Ecole royal des cadets mais son niveau n’est pas suffisant. Il suit alors des cours particuliers avec Rudy Bogaerts et décroche finalement son diplôme de secondaire. En 1983, il entre à l’Ecole royale militaire dans la section toutes armes. C’est à nouveau une période difficile pour le prince qui s’installe au château de Laeken chez le roi Baudouin et la reine Fabiola, avant de trouver la sérénité chez la baronne Mimi Solvay en son domaine de La Hulpe.

Le prince fait différents stages notamment à la Commission européenne et à la Banque mondiale. En 1991, la loi salique qui empêchait les femmes d’être dans l’ordre de succession au trône est abolie. Laurent de Belgique passe de troisième à septième, tenant compte des enfants de sa sœur Astrid. C’est un changement que le prince a mal vécu. En 1993, le roi Baudouin s’éteint inopinément à Motril en Espagne pendant ses vacances d’été. Laurent devient fils de roi. À ce titre, il prête serment comme sénateur de droit.

La même année, il accorde pour ses 30 ans, différents entretiens à la presse ce qui est une première. Un prince de Belgique qui répond aux questions ! Du jamais vu. On découvre un prince non conformiste, aux idées très claires, investit dans des causes qui lui tiennent à cœur dont la protection des animaux. Sa popularité est alors à son zénith avec la création de sa fondation.

En 1999, son frère le prince héritier Philippe convole avec Mathilde d’Udekem d’Acoz. Laurent doit se trouver une place bien à lui alors qu’il est de plus en plus éloigné du trône. Il prend la présidence de l’Institut royal pour la gestion durable des ressources des ressources naturelles et la promotion des technologies propres. La fondation du prince ouvre différentes antennes de cabinets vétérinaires pour les personnes en situation de précarité.

En avril 2003, il épouse une géomètre belgo-britannique Claire Coombs avec qui il a trois enfants Louise (2004) et les jumeaux Aymeric et Nicolas (2005). Le mariage sort de la tradition avec l’intervention du Père Gilbert, dit le prêtre des loubards. Le lendemain de la cérémonie religieuse en présence du Gotha en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, Laurent et Claire assistent à un office religieux ouvert au public dans les Marolles. La famille vit à la Villa Clémentine à Tervuren.

Laurent de Belgique est vite catalogué comme le mouton noir de la famille royale belge. La presse épingle régulièrement ses coups de sang, ses excès de vitesse et ses prises de position, ce qui commence à irriter la classe politique.

En janvier 2007, il est le premier membre de la famille royale à être entendu lors du procès sur des détournements effectués par des officiers de l’armée. Il est démontré que sa résidence a été aménagée grâce à de l’argent provenant de la Marine belge, ce que le prince ignorait. Le roi Albert II rembourse d’ailleurs 185.000 euros.

L’image du prince change au sein de la population belge. Il n’échappe plus à la critique et on pointe du doigt son rapport à l’argent. Après avoir fait fi d’autorisations du gouvernement, il voit sa liste civile rabotée en 2018 de 15 %. Le prince est toujours en bras de fer avec la Libye qui lui doit des sommes pharaoniques dans le cadre d’un partenariat environnemental qui n’a pas abouti. Le prince a remporté tous les procès mais les avoir sont toujours gelés.

À 60 ans, Laurent de Belgique a formé la famille heureuse et unie dont il avait toujours rêvé. Contrairement à ses neveux, il a fait le choix de scolariser ses enfants au Lycée français et non pas dans une école néerlandophone. Bien avant la reconnaissance officielle de Delphine, il entretenait des relations franches et amicales avec elle.

D’héritier de réserve, il a dû s’inventer une place bien à lui au sein de la famille royale, n’étant pas trop sollicité par la Cour pour accomplir des engagements officiels mais n’étant pas en possibilité de travailler comme un simple citoyen en raison de son statut et des incompatibilités que cela génèrerait.

Laurent mène donc sa barque comme il l’entend, répondant à des invitations citoyennes, s’impliquant pour la cause animale et environnementale, en famille aussi pour le Télévie. Ces derniers jours, on a pu le voir à l’inauguration du musée dédié à Beveren au gardien de but des Diables rouges Jean-Marie Pfaff puis assister à Lessines aux funérailles de Lou Deprijck. Bon anniversaire Monseigneur !

.