"William, le prince qui voulait être roi” : une biographie captivante sur le prince de Galles

Les choses s’enchaînent rapidement jusqu’à l’annonce des fiançailles et le mariage. Quelques mois plus tard, l’attente d’un heureux événement galvanise une fois de plus la population à une époque où la crise économique frappe durement le pays.

À l’instar de Caroline de Monaco, le prince William devient un bébé princier des plus médiatisés. La biographie revient aussi de manière détaillée et approfondie sur l’histoire de la famille Spencer.

William rejoint par un frère Harry en 1984, grandit à Kensington Palace. La princesse Diana qui a insufflé un vent de renouveau au sein de la monarchie entend veiller à l’éducation de son fils. Le prince Charles qui n’a guère connu un véritable amour maternel, la reine voyageant constamment, se montre un père attentif et attentionné. On repasse en revue ses jeunes années où sa nurse Barbara Barnes veille sur lui. Une première aussi pour un enfant princier que d’accompagner ses parents pour un périple en Australie et Nouvelle-Zélande pendant six semaines alors qu’il n’a que neuf mois.

Rapidement, le prince William va montrer un caractère fort dans l’enfance. Il aime commander, s’imposer et est une petite terreur en cour de récréation. Il n’accepte pas la discipline que l’on veut lui inculquer. Il s’assagira avec les années, surtout à l’adolescence. La mort de sa mère alors qu’il a à peine 15 ans, est évidemment un tournant dramatique dans son existence.

Il puise sa force dans un entourage fidèle, avec un noyau d’amis très proches. Il peut aussi compter sur son père qui essaye de faire pour le mieux mais également sur sa grand-mère la reine Elizabeth II qui le reçoit régulièrement le dimanche au château de Windsor pour parler de la fonction royale.

William mûri vite, il se montre un compagnon d’études et d’armes très agréable, ne recherchant jamais les privilèges. Lui qui a connu la mésentente entre ses parents, les larmes de sa mère, le divorce et les révélations par médias interposés des infidélités respectives de Charles et Diana, est particulièrement attentif à ses choix de cœur.

Comme on le sait, c’est à l’Université de Saint-Andrews en Ecosse après une année sabbatique qu’il fait la rencontre en 2001 de Catherine Middleton qui est initialement une bonne amie. Dix ans et une rupture passagère après, ils se marient en l’abbaye de Westminster.

Egratigné par son frère le prince Harry dans ses mémoires, le prince William sait parfaitement quel est son destin. Il aime les traditions et les traditions royales comme la chasse ou le polo. Il a le devoir chevillé au corps malgré une façon d’être qui n’est pas sans rappeler sa mère, se montrant très accessible en public. Il a développé une fibre sociale et humaine dès son plus jeune âge grâce à la princesse Diana qui emmenait ses fils dans les hôpitaux, dans des centres de crise et auprès des sans-abri.

La rupture est aujourd’hui consommée entre les deux frères. William s’est rapproché de son père même s’il n’a pas accepté son remariage avec Camilla.

À 41 ans, le prince de Galles a montré qu’il avait la carrure d’un souverain mais il sait que son heure n’est pas encore venue. Combien de fois les sondages n’ont pas montré que les Britanniques le préféraient à son père, une situation pas toujours aisée…

Une biographie captivante sur le prince de Galles ©D.R.

Cette biographie se lit de manière très agréable et vous fera découvrir des facettes de sa personnalité. Les yeux très avisés sur le sujet de la monarchie britannique regretteront plusieurs erreurs factuelles à mettre probablement sur le compte de la jeunesse et de l’enthousiasme de l’auteur.

“William, le prince qui voulait être roi”, Kévin Guillot, City, 2023, 560 p.