Christian de Danemark : le prince adepte des sports nautiques célèbre ses 18 ans

À lire aussi

Le prince est né au Rigshospitalet à Copenhague, un an et demi après le mariage de ses parents. Il est baptisé le 21 janvier 2006 en l’église du château de Christiansborg. Selon la tradition royale, c’est ce jour que son prénom est dévoilé publiquement. On annonce : Christian, Valdemar, Henri, John. Les souverains suédois sont alternativement prénommés Christian ou Frederik.

Il reçoit pour parrains et marraines la princesse héritière Victoria de Suède, le prince héritier Haakon de Norvège, la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, le prince Joachim de Danemark (son oncle paternel), le prince Paul de Grèce (cousin de son père), Jane Stephens (sa tante maternelle), Jeppe Handwerk et Hamish Campbell (amis de ses parents).

Le prince est l’aîné d’une fratrie de quatre avec Isabella (filleule de la reine Mathilde), et les jumeaux Vincent et Josephine. La famille vit dans un premier temps au château de Fredensborg avant de faire réaménager l’un des palais du complexe d’Amalienborg.

Sa scolarité se déroule tout d’abord à la Tregardenskolen. Le couple princier fait ensuite le choix d’études à l’étranger pour ses quatre enfants. Ils optent pour l’école internationale Lemania à Verbier en Suisse où ils séjournent tous les ans lors des vacances de ski. Les Danois découvrent alors que la famille possède un chalet dans cette localité, ce qui suscite la polémique. La princesse héritière se met en congé de ses obligations officielles pour rester auprès des enfants. La pandémie va contrecarrer les plans et tous rentrent plus tôt que prévu à Copenhague.

En 2021, le prince Christian qui dépasse désormais en grandeur son père, est inscrit au prestigieux et très élitiste internet de Herlufsholm à Næstved. Un documentaire télévisé crée un profond malaise au sein de la population. D’anciens élèves dénoncent des pratiques de harcèlement et de bizutages dégradants et humiliants à l’égard des nouveaux arrivés, le tout dans le silence total de la direction qui a pourtant été alertée. Après une enquête interne et une réflexion familiale, il est décidé que le prince terminera ses études dans un établissement de Gentofte.

Depuis, la Cour ne communique plus que très occasionnellement sur la scolarité du prince et la presse n’a pas été autorisée à la filmer à la rentrée. On connaît peu de choses sur le jeune prince. On sait cependant qu’il pratique le ski, la course et aime les sports nautiques comme le surf. Il était très proche de son défunt grand-père le prince Henrik.

Au niveau sentimental, la presse espagnole s’est enflammée cet été avec la possibilité d’une idylle naissante avec la princesse Maria Carolina de Bourbon-Deux-Siciles, filleule du prince Laurent de Belgique. Les jeunes gens avaient été vus au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Mais entre-temps, la princesse a démenti, rappelant juste que les deux familles étaient proches depuis des années.

Pour ses 18 ans, le prince Christian apparaîtra au balcon du palais d’Amalienborg à 12 heures pour saluer la foule. On sait déjà que son cousin le comte Nikolai de Monpezat ne sera pas présent car étudiant en Australie. On ignore en revanche si son oncle et parrain le prince Joachim fera le déplacement depuis Washington où il travaille comme attaché de défense auprès de l’ambassade depuis le mois dernier.

À 17 heures, une soirée de gala sera donnée à Christiansborg. Des membres de la société civile et des jeunes de son âge ont été conviés. Du côté des monarchies, on annonce la venue de la princesse héritière Victoria et de sa fille la princesse Estelle, ainsi que du prince héritier Haakon de Norvège. Son épouse la princesse héritière Mette-Marit étant depuis trois semaines en arrêt maladie en raison de sa fibrose pulmonaire.

.