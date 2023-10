Cinq idées de costumes enfant pour un Halloween réussi

Tout d’abord, essayez d’éviter les masques. De fait, ils empêchent les enfants de bien voir ce qui les entoure, y compris les voitures. Optez plutôt pour un maquillage à base de produits hypoallergéniques. Enfin, gardez en mémoire que le costume doit plaire à l’enfant et être adapté à son âge. Le mieux est d’en discuter directement avec lui. Les plus jeunes vont difficilement faire la différence entre la réalité et leur imaginaire, très fertile à cet âge. Aussi, oubliez les tenues effrayantes et sanglantes. Préférez la gentille sorcière à la terrifiante magicienne. Sachez d’ailleurs qu’un costume ne s’achète pas forcément, il peut également se fabriquer à la maison. Une occasion de tisser des liens, de développer le sens artistique de votre enfant et de passer davantage de temps avec lui.

Si le bricolage et vous, cela ne fait pas bon ménage, pas de panique ! Nous avons sélectionné cinq idées de costumes à retrouver dans le commerce et directement inspirés par les grandes tendances de 2023. Eh oui, s’il existe des personnages indétrônables, la fête d’Halloween est également soumise aux diktats de la mode au fil des années. Petit tour d’horizon.

Mercredi

Préparez-vous à voir défiler de nombreuses Mercredi Addams cette année à chaque coin de rue. Tresses noires, jupe et blazer d’écolière au style gothique, la tenue est très facilement identifiable. La fille de Morticia et Gomez dans “La Famille Addams” a cumulé plus de 569 520 recherches en ligne entre août 2022 et juillet 2023 selon Slingo, le site de jeux en ligne. Rien d’étonnant à cela quand on connaît le succès qu’a rencontré la série signée Netflix. L’écriture de la saison deux est d’ailleurs en cours de préparation.

Amazon ©Amazon

Barbie

Les petites filles préférant l’univers girly et rose bonbon de Barbie pourront opter pour le costume de cow-girl aperçu dans le film avec Margot Robbie. Sorti en juillet dernier, Barbie est devenu le plus gros succès de l’année 2023 et a inspiré de nombreuses marques pour leurs nouvelles collections, et ce jusque dans l’univers du déguisement !

Amazon ©Amazon

La petite sirène

Décidément, l’industrie cinématographique est une source inépuisable d’idée. Avec 582 814 entrées enregistrées lors de la première semaine de sa sortie, le film La petite sirène des studios Disney a réussi à faire rêver une nouvelle génération. Cheveux rouges, soutien-gorge coquillages et queue de poisson, le costume d’Ariel est reconnaissable entre mille.

Amazon ©Amazon

Buzz l’Éclair

Grâce au film d’animation sorti en 2022, le personnage de Buzz l’Éclair a connu un regain de popularité au cours de l’année écoulée. Il faut dire que le costume d’un astronaute, doté d’un super laser volant au secours de toute une galaxie, a de quoi en mettre plein les yeux chez les jeunes garçons.

Costume de Buzz l'éclair. ©Amazon

Dinosaure

Les costumes gonflables sont la nouvelle tendance dans le domaine. Ils s’enfilent en un clin d’œil et ne nécessitent que quelques petits coups de pompe pour obtenir un look complet. Les modèles sont nombreux et tous plus originaux les uns des autres. Licorne, martien ou dinosaure comme dans ce cas-ci, il ne fait aucun doute que votre enfant trouvera son déguisement aussi beau que ludique.