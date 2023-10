Dans l’arène, à ciel ouvert, de Val d’Isère

Tout aurait commencé en 1889, racontent les personnes du cru. Un officier des chasseurs alpins offrit au curé du village la première paire de skis. Un an auparavant, un premier hôtel avait vu le jour. La notoriété de Val d’Isère ne vint toutefois qu’un demi-siècle plus tard. En 1937, très précisément, deux ministres de la République française se retrouvèrent coincés par une tempête de neige dans le village perché à 1850 mètres d’altitude ! Il n’en fallut pas plus pour faire connaître, à la France entière, le nom de Val d’Isère. Lors du même hiver, la première École de Ski Français était fondée dans le petit village de haute montagne du massif de la Vanoise. C’est toutefois dans l’après-guerre qu’on assista à l’envol de Val d’Isère. Grâce à un domaine skiable unique et au charme de son village, la station de Savoie, acquit alors une renommée mondiale.

Le cœur historique

C’est en se promenant dans les ruelles du vieux village de Val d’Isère, avec, comme unique bruit, le crissement de la neige fraîche sous nos pieds, que l’on touche sans doute le mieux à l’authenticité du lieu. On y découvre une église datant du XIe siècle, un clocher de 1664, des maisons faites de pierre et de bois, aux toits à deux pans recouverts de lauzes. L’église Saint-Bernard de Menthon est l’un des monuments emblématiques de Val d’Isère. Construite au XVIIe siècle, elle présente une architecture traditionnelle de montagne, avec une façade en pierre et un clocher en bois. Le village de Val d’Isère se caractérise aussi par ses chalets recouverts de toits à deux versants pentus pour évacuer la neige, aux façades en bois ou en pierre, et aux fenêtres à petits carreaux.

Au centre du village de Val d'Isère. ©D.R.

En poursuivant la route en direction du col de l’Iseran, on parvient au Fornet, hameau perché à 1930 m d’altitude et autre lieu authentique de la municipalité de Val d’Isère. De là, les skieurs peuvent atteindre les plus hauts sommets du domaine en empruntant le téléphérique qui assure la liaison vers l’Iseran et le glacier du Pissaillas.

Des inscriptions retrouvées sur la charpente des vieilles bâtisses datent les premières constructions village à 1750. Avec sa septantaine d’habitants permanents, Le Fornet – le nom désigne les fours à chaux dont on retrouve des traces en amont du village, le long de l’Isère – figure dans le top 5 des plus hauts villages de France. Si vous demandez aux anciens ce qu’ils préfèrent au Fornet, ils vous répondront sans hésiter : la tranquillité ! On confirme.

À L’autre extrémité du village, sur la route conduisant au lac du Chevril et à Tignes 1800, on chausse les raquettes pour admirer les cascades gelées dans les gorges de Nantcruet.

“Le planté du bâton, monsieur Dusse”

Mais, comme le rappelle le magazine Skipass, si on vient à Val d’Isère, c’est avant tout pour faire du ski (et même du grand ski !). “Je crois qu’il est impossible d’oublier Val d’Isère dès le moment où on a eu la joie d’y faire du ski”, dit Marielle Goitschel, enfant du pays, tout comme Jean-Claude Killy, et légende du ski alpin français (deux médailles d’or olympiques et sept titres de championne du monde !).

Cela fait plus de 80 ans que l’on skie à Val d’Isère. La fameuse Face de Bellevarde, avec ses 1 000 mètres de dénivelé, et la descente de Solaise ont hissé le domaine au firmament des pistes mythiques. Lors des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville, en 1992, la station savoyarde avait accueilli quatre épreuves masculines sur Bellevarde.

Domaine skiable de Val d'Isère. ©PF Lovens

Si Val d’Isère se targue d’être l’un des meilleurs domaines skiables au monde, c’est notamment en raison d’un enneigement (quasi) garanti durant toute la saison de glisse. Situé à proximité de la frontière italienne, Val d’Isère profite des “retours d’Est”, phénomène météorologique bien connu des skieurs qui, quand il se produit, est responsable de chutes de neige importantes.

Val d’Isère, côté ski, c’est aussi une réplique culte du cinéma français du début des années 1980 : “Le planté de bâton, monsieur Dusse, le planté de bâton”. Le moniteur de ski de Jean-Claude Dusse dans “Les Bronzés”, dont tournage s’est déroulé à Val d’Isère, n’était pas un acteur, mais un vrai moniteur de ski. Il s’appelait Fernand Bonnevie, originaire de Val d’Isère. En se rendant dans le vieux village, on passe d’ailleurs devant son chalet nommé… “Le planté de bâton” !

En 2023, une autre personnalité de la région fait parler d’elle : Alban Michon, explorateur français passionné de plongée sous glace. Il n’est plus question de ski et de planté de bâton, mais de combinaison étanche et d’expérience sensorielle insolite (lire ci-contre).

Alors que l’on flotte tranquillement sur les eaux glacées du lac de l’Ouillette, situé à plus de 2500 m d’altitude, on fait part de notre inquiétude, auprès d’Alban Michon, quant aux effets du réchauffement climatique sur l’enneigement de Val d’Isère. L’année dernière, pour la toute première fois, les skieurs professionnels n’ont pas pu se rendre sur le glacier du Pissaillas, à 3140 m, pour s’entraîner. “Je n’ai pas le temps d’être inquiet, esquive l’explorateur. Je suis un développeur d’espoir, comme l’a été Bertrand Piccard quand il a fait le tour du monde en avion sans la moindre goutte de carburant. Le monde s’adapte. La montagne évolue. Quand il n’y aura plus assez de neige pour skier, on fera d’autres choses en montagne”.

Flocon Vert

Les autorités de Val d’Isère ne se mettent pas, pour autant, la tête dans la neige ! L’an dernier, la station a obtenu le label Flocon Vert dans le cadre du Festival International des Métiers de la Montagne. Cette labellisation du territoire, aboutissement d’un audit pointu, salue l’engagement de Val d’Isère pour la protection de l’environnement et le développement durable.

Les 39 dameuses des pistes de la station sont passées, l’hiver dernier, au carburant “HVO”. D’origine 100 % renouvelable et fabriqué à partir de déchets de graisses et d’huiles végétales usagées, ce substitut au diesel réduit les émissions de CO2 de 90 % et celles de particules fines de 65 %. Le transport urbain a également entamé sa mue vers des énergies moins polluantes, avec l’apparition de premières navettes électriques en remplacement des bus traditionnels. D’ici 2025, ce sont quinze bus électriques qui parcourront le village et ses hameaux.

3 bonnes raisons d’aller à Val d’Isère

1. Un domaine skiable unique

Pour celles et ceux qui s’impatientent déjà de goûter à la poudreuse, sachez que l’ouverture de la saison 2023-2024 est fixée, à Val d’Isère, dès le 2 décembre (pour se terminer début mai). Le domaine propose 150 km de pistes, dont la mythique Face de Bellevarde. Il faut y ajouter les 150 km de Tignes (les deux domaines bénéficient d’une liaison). Quelque 60 % du domaine skiable Val d’Isère-Tignes se situe au-dessus de 2,200 m d’altitude, de quoi offrir une quasi-certitude d’enneigement.

Avec Tignes, le domaine de Val d'Isère offre 300 kilomètres de pistes. ©Protege par un copyright

2. Une gastronomie savoyarde multiple

Si votre intention est de perdre quelques kilos en séjournant à Val d’Isère, “forget it !”. Ce n’est ni le lieu ni le moment de se priver. Qui plus est, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Depuis les incontournables fondues savoyardes et tartiflettes (dévorées, pour notre part, au restaurant La Luge), jusqu’au bistrot gastronomique de Benoît Vidal (situé au hameau Le Fornet, juste avant la route menant au col de l’Iseran), en passant par les fromages, saucissons, jambon de pays, gâteau, etc., de La Ferme de l’Adroit. Triste nouvelle : deux mois après notre passage, on apprenait que le chef Benoît Vidal, deux étoiles au Michelin, installé à Val d’Isère depuis 12 ans, avait été contraint de fermer son établissement en raison d’un désaccord avec le propriétaire des murs… La Maison Benoît Vidal promet néanmoins de renaître dans un nouvel écrin dès le 15 novembre. Wait and see.

3. Une expérience “ice floating” insolite

Les stations alpines rivalisent d’imagination pour proposer des activités insolites. À Val d’Isère, il nous a été donné l’occasion de découvrir une expérience de relaxation venue tout droit de Finlande : l’ice floating. Avec, qui plus est, un passionné de plongée sous-glace, l’explorateur français Alban Michon. L’expérience, proposée via l’école de ski Evolution 2 sur le lac gelé de l’Ouillette (situé à 2,500 m d’altitude), consiste à flotter dans de l’eau glacée sur le dos. La flottaison en isolation sensorielle, le regard posé sur les montagnes avoisinantes et un ciel bleu intense, offre un moment de détente assez unique.

Séance de relaxation sur les eaux glacées du lac d'Ouillette. ©Protege par un copyright

Comment s’y rendre

En train : La gare la plus proche se situe à Bourg-Saint-Maurice. Elle est desservie par de nombreux trains, dont les TGV. Plusieurs sociétés de transport assurent la navette vers Tignes et Val d’Isère.

En voiture : Il faut compter 40 minutes entre Bourg-Saint-Maurice et Val d’Isère. La station est équidistance de Lyon et de Genève (compter 3 heures de route).

Y séjourner

Logement : Lors de notre séjour, organisé par l’Office de Tourisme de Val d’Isère, nous avons logé à l’hôtel Le Blizzard. Situé au cœur de la station de Val d’Isère, face à la descente olympique de Bellevarde, cet établissement est tenu par la famille Cerboneschi depuis soixante ans.

Office de Tourisme : Infos : www.valdisere.com