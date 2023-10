Le stock américain : une véritable caverne d’Ali Baba

Ce qu’on appelait pudiquement “les surplus de l’armée” étaient proposés à la vente à partir des années 1950 dans des grands magasins spécialisés qui ont reçu comme curieuse dénomination celle de “stock américain”.

Aucune définition précise, ni autre explication, ne permet d’obtenir encore aujourd’hui une conception claire des produits proposés à la vente dans un stock américain, ni de l’origine exacte des pièces supposées de collection à vendre. C’était toute une époque, celle de l’élan suscité par la libération, des uniformes des armées, du service militaire et des vêtements en couleur camouflage.

Les surplus de l'armée américaine se vendaient dans ces magasins spécialisés ©Caroline Vanbossel

Habillement et camping

Au départ, dans ces stocks, on pouvait surtout s’habiller tout en militaire de la tête aux pieds, avec les surplus de la “masse” en provenance des casernes et des régiments. Au vu de la situation tendue née de la guerre froide, on y trouvait des rayons entiers de matériel de survie, allant du réchaud aux nourritures en boîte, tentes, canifs, chaussures de marche et couvertures. Au fil des années, la gamme proposée s’est développée vers le matériel de camping et les astuces diverses pour vivre à l’extérieur et dans les bois comme les fameuses délicieuses rations de survie.

Un mélange de droguerie, quincaillerie, bricolage, brocante et habillement qui offrait un choix très varié de produits et d’accessoires.

Militaria

La fin de la présence massive des régiments militaires américains en Europe a entraîné une nette baisse d’activité de ces magasins, allant même jusqu’à de nombreuses fermetures comme celui de Bruxelles, rue du Midi, où trônait une Jeep Willys à l’entrée ou encore le magasin de Maubeuge dans lequel des caisses entières de mitrailleuses US désarmées étaient en vente.

Le concept a donc évolué vers la collection, la recherche de pièces rares, d’insignes et d’uniformes très anciens pour les puristes et amateurs d’objets historiques. Le stock américain le plus connu en Belgique est le “Harry” de Baisy-Thy, une véritable caverne d’Ali Baba dont l’entrée est ornée d’un char américain. On y trouve de tout, démilitarisé certes, mais des trésors, de l’authentique ou de très bonnes répliques des équipements militaires toutes armées confondues comme des baïonnettes, grenades, casques, écussons, drapeaux de régiment, blousons d’aviateur, lits de camp, treuils et jerrycans d’époque.

Ce sont surtout les uniformes anciens qui sont très recherchés par les collectionneurs et puristes ; les plus jeunes s’y attardent dans des allées interminables de rangements de tee-shirts, blousons, polos et chemises aux motifs américains, révolutionnaires ou tout simplement kaki et camouflages militaires.

Ce vrai stock américain de Baisy-Thy est resté surtout un établissement proposant à la vente du militaire, certes plus récent, mais toutefois authentique.

Vous souhaitez acquérir un char, un engin blindé mixte roue-chenilles, un canon, une dépanneuse US, un camion GMC ou même un hélicoptère, tout est possible à condition d’y mettre le prix et aussi d’avoir la place nécessaire pour abriter ces témoins du passé.