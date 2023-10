Les objets ont une histoire : la cafetière du Cardinal

Jean-Baptiste de Belloy était un grand amateur de café. C’est ainsi qu’il imagina le premier système de percolation de café. Une invention finalement assez simple : un pot au-dessus d’une carafe et, entre ces deux pièces, une grille percée sur laquelle on déposait le café. Il suffisait de verser de l’eau chaude dans le pot pour obtenir le liquide désiré dans la carafe. Simple mais efficace. Jusque-là, le café était infusé. Cette machine, ancêtre de notre cafetière moderne, fut rapidement adoptée dans de nombreux débits de boissons de Paris et, en l’honneur de leur archevêque, les Parisiens lui donnèrent le nom de “Dubelloire”.

Mais, avec la cafetière du cardinal, nous sommes encore loin de la machine à café expresso ou espresso que nous connaissons de nos jours. Ces mots désignent tous les deux un café court extrait sous haute pression. Expresso est une francisation de l’italien espresso. Une francisation elle-même issue de l’anglais “express” ou rapide pour indiquer la rapidité à laquelle on prépare ce café.

Beaucoup affirment que les meilleurs cafés sont italiens et que les Italiens ont inventé les meilleures machines à café. C’est à la fois vrai et faux.

L’idée du café expresso est née en France au XIXe siècle. Un certain Louis-Bernard Rabaud, lui-aussi grand amateur de café, est le premier à avoir l’idée d’utiliser la vapeur pour que l’eau traverse le café moulu sous pression.

Mais le premier prototype de machine à café expresso fut fabriqué par un autre Français, Edouard Loysel de Santais. Il appela sa machine “la Loysel” et fut primée à l’exposition universelle de Paris en 1855.

Illy : un Hongrois de Roumanie

Pourtant, c’est à un Italien qu’on attribue l’invention de la machine expresso, assurément un événement majeur dans l’histoire du café. Le Turinois Angelo Moriondo présenta sa machine expresso à une exposition à Turin en 1884. Il reçut un certificat pour son invention avec un intitulé pour le moins original : “Machine à vapeur pour la confection économique et instantanée de boissons au café”. Un brevet lui fut attribué en 1895. Huit ans plus tard, un autre Italien, Luigi Bezzera, apporta des améliorations à cette machine et un nouveau brevet lui fut également décerné. Sa machine expresso fut particulièrement remarquée lors de l’exposition universelle de Milan en 1906.

La machine expresso fut par la suite régulièrement perfectionnée notamment par un homme dont le nom est, aujourd’hui, associé à une marque italienne de café de qualité reconnu dans le monde entier : Illy. Francesco Illy est en réalité un Hongrois de Roumanie. Il est né en Transylvanie à Timisoara, la patrie de Dracula… Il participe à la Première Guerre mondiale puis, en 1933, il ouvre une entreprise à Trieste, le Illy Café. Il crée la première machine à café automatique, Illetta. Il remplace également l’air des emballages par de l’azote à haute pression. La fermeture devient hermétique. C’est que nous appelons l’emballage sous vide.

Francesco Illy sera par la suite naturalisé italien. Incontestablement, il a laissé des traces indélébiles dans le patrimoine de son pays d’adoption.

Et les innovations se poursuivent. En 1985, la marque Saeco met au point une machine expresso avec un moulin intégré. Créée en 1981 en Italie, cette société dont les produits font partie des machines à café haut de gamme de Philipps, déposera 110 brevets en moins de trente ans.

Et puis, Nestlé débarque avec ses idées qui révolutionneront le monde du café. En 1994, le géant suisse commercialise les premières capsules à café (inventées par Eric Favre) ainsi que la machine adaptée à la capsule qui permet de réaliser un café de qualité. Quelques années plus tard, la capsule Nestlé est présente aux quatre coins du monde. Et sera bientôt copiée par d’autres fabricants qui constituent, aujourd’hui, une forte concurrence menant la vie dure à Nestlé. Quant à la dosette Senseo, elle fut lancée en 2001.

Grâce à ces machines, le café est aujourd’hui la boisson la plus répandue au monde après l’eau et le thé. Dans le monde, on boit chaque année plus de 400 milliards de tasses de café… Près de 1700 par seconde !

Une étude scientifique, réalisée sous l’autorité du professeur australien Peter Kistler sur un échantillon de plus de 400.000 personnes, et publiée en 2022 dans la revue “European Journal of Preventive Cardiology”, a établi que les consommateurs de deux à trois tasses de café non sucré par jour ont une espérance de vie plus longue que ceux qui n’en boivent pas. Le café moulu permettrait de diminuer les maladies cardiovasculaires.

À noter aussi que le plus grand entrepôt de café brut du monde se trouve à Anvers où 400.000 tonnes sont stockées en permanence dans des sacs en toile de jute, soit l’équivalent de 43 milliards de tasses (plus de 10 % de la consommation mondiale).