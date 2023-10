Mariage de l’infante Maria Francisca de Portugal

Bien que le Portugal soit une république depuis la chute de la monarchie en 1910, la famille royale occupe une place toute particulière dans la société. Ainsi, lors de visites de Chefs d’État, le duc de Bragance est convié aux réceptions par le président de la République.

La mariée avait fait le choix de coiffer un diadème familial en diamants qu’avait aussi porté sa mère. Il a été créé en 1886 par les joailliers Leitão&Irmão, fournisseurs de la Maison royale pour la princesse Amélie d’Orléans à l’occasion de son mariage avec dom Carlos futur roi Carlos I de Portugal.

La reine Amélie fut une souveraine très appréciée. Même si son mariage ne fut pas heureux, elle se montra une compagne royale irréprochable. En février 1908, elle assiste à l’assassinat de son époux Carlos I et de leur fils aîné le prince héritier Luiz alors que la famille est à bord d’un landau dans les rues de Lisbonne. La reine fait face aux assaillants qu’elle essaye courageusement d’écarter avec son bouquet de fleurs. Son fils cadet le jeune prince Manoel devient le nouveau souverain âgé d’à peine 18 ans. Son inexpérience malgré de bonnes intentions ne lui permettra pas de conserver le trône. Il s’éteignit en 1932 en Angleterre ans postérité. La reine Amélie est décédée en France en 1951. Sa dépouille a été rapatriée au Portugal.

Les mariés ont fait connaissance en 2019. La demande en mariage a eu lieu sur l’île de Timor, chère au cœur de la famille royale. Le duc de Bragance a en effet mené sur place plusieurs missions de paix dans cette ancienne colonie portugaise aujourd’hui en Indonésie.

L’infante portait une élégante et classique robe de mariée confectionnée par la styliste Luzia do Nascimento. Dans l’assistance, pas de représentants de monarchies régnantes à l’exception des princes Louis et Sébastien de Luxembourg, enfants du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa. On notait la présence du prince Léka des Albanais (filleul du roi Baudouin), du grand-duc George de Russie et de son épouse la princesse Victoria Romanovna, du président de la république du Portugal Marcelo Rebelo de Soussa, de la princesse Gloria von Thurn und Taxis, de la princesse Miriam de Jordanie et de son fils le prince Beltran de Bulgarie ou encore de l’ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso.

La cérémonie a été retransmise en direct par différentes chaînes de télévision nationales.

La duchesse de Coimbra est licenciée en communication. Elle a ensuite perfectionné son français à Paris, travaillant comme serveuse dans de petits cafés. Elle est aujourd’hui investie dans une fondation de philanthropie. En janvier, il est prévu que le couple s’installe à Londres où le marié commencera à travailler au sein d’un cabinet d’avocats espagnols.