La folie de l’Avent fait passer Halloween pour un clown

Ces calendriers affichent même sold out pour la plupart bien avant le mois de décembre dont ils sont pourtant le "sablier des jours" ! A côté, Halloween qui a rythmé des années durant la déco et les propositions des boutiques en automne semble faire pâle figure côté popularité !

Des chocolats à prix variable

Un avantage qu’on est loin de retrouver dans les calendriers de produits de bouche. Chez Pukka, le calendrier Days of Joy regroupant thés et infusions bio, s’affiche à 12.99€ alors qu’une boîte de 20 vaut environ 5€. Soit 100 % de plus pour le packaging et la variété offerte… On retrouve un ratio encore plus important pour les coffrets de friandises au chocolat des marques vendus en grande distribution. Parmi les plus populaires de ceux-ci : le calendrier Kinder de 135g s’affiche à 19.45€ sur Amazon Belgique soit 144.07€ le kilo, contre 17€ sur Amazon France (125.93€/kg).

Cette année, sûr que le calendrier Nutella, premier du genre en forme de pot de pâte à tartiner aux couleurs de Noël sera pris d’assaut en France, chez Carrefour, Auchan, Cora et Casino Hyper Frais. 24.99€ les 528g avec des chaussettes et porte-clé et emporte-pièce en plus de mini portions de pâte à tartiner, des B-ready ou encore Nutella&Go.

Le moins cher des "grandes" marques en grande distribution, le Milka Avent de 200g à 6.25€ chez Delhaize (31.25€/kg) avec des figurines chocolat au lait fourré crème confiseur.

Les experts de la grande distribution constatent une augmentation allant jusqu'à 200 %. Ce n'est pas la boîte en carton et le conditionnement en 24 cases qui l'expliquent mais bien le fait que ce soit "un achat émotionnel. Surtout si l'on parle d'un groupe cible comme les enfants, les marques savent qu'elles peuvent se le permettre. Les écarts de prix sont importants car même le responsable des achats ne va pas trop faire attention au prix", expliquait ainsi Pierre-Alexandre Billiet, observateur averti du retail.

Chez Leonidas, on confirme qu'en deux ou trois ans, ce produit saisonnier "est devenu important moins par les quantités vendues, on en écoulera environ 40 000 cette année mais parce que cela met en avant l'immense variété de chocolats que nous avons et que les prix sont toujours abordables. C'est un produit d'image et de notoriété et l'on voit de plus en plus de nouveaux clients pour ce type de coffrets", souligne Philippe de Selliers, le CEO de l'entreprise belge. Le calendrier rassemble environ 370g pour 21.90€. Soit 59.46€/kg. Le double du prix moyen au kg des pralines Leonidas. Que les gens sont volontiers prêts à mettre là aussi pour lancer la saison de Noël.