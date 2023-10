Envie d'un week-end prolongé et ensoleillé ? Voici une destination immanquable à quelques heures à peine de Bruxelles !

Si on évoque l’Occitanie ici, c’est parce que l’arrière-saison ou l’hiver autorise des découvertes qu’on ne fait pas forcément en été, réservé plutôt aux belles plages.

Pour beaucoup de nos compatriotes, aller dans cette région est comme un pèlerinage, rappelant l’accueil chaleureux et bienveillant que reçurent leurs parents ou grands-parents, durant l’exode de 40 devant l’avancée allemande.

Pour beaucoup d’autres, amateurs d’archéologie, cette région est riche en souvenirs puisque les Grecs s’installèrent à Agde, venant de Marseille, et y plantèrent la vigne, tandis que les Étrusques, eux, choisirent Montpellier. Des vestiges sont ainsi conservés de cette époque. Ce sont les plus anciennes vignes de France, dans une région dont la douceur était prisée des légionnaires romains à l’époque de l’Empire. Plusieurs villages du Languedoc, si vous leur ajoutez le suffixe -us, vous aurez le nom du légionnaire à qui on a offert le lieu : Bassan, Bassanus par exemple.

Les abbayes et les églises remontent quasiment toutes des XIe et XIIe siècles. Plus tard, le Roi Soleil fit construire le canal du Midi et, pour son débouché prestigieux sur la Méditerranée, fut construite la ville de Sète en 1666, candidate, avec Montpellier et Agde, pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 (réponse début décembre).

Entre étang de Thau et Méditerranée, Sète attire de nombreux artistes. ©OT Sète Archipel de Thau

Sète a attiré de tout temps les artistes, dont certains sont enterrés au cimetière marin (Georges Brassens, Paul Valery) mais encore actuellement, nombre d’entre eux sont venus peindre, filmer ou capter la lumière languedocienne : Jean-Michel Othoniel, Johan Creten, Benjamin Biolay. En tout, plus de 90 artistes professionnels vivent à Sète.

Tout près d’Agde, la villa Laurens est un véritable bijou Art Nouveau et Art Déco. D’inspiration mauresque, ce château vient d’être rénové et a retrouvé toute sa splendeur.

L’archipel de Thau devrait voir prochainement l’installation de 20 œuvres d’artistes de renommée internationale. Et tant qu’à évoquer ce lieu magique qu’est l’étang de Thau, n’oublions pas les huîtres dont la production locale représente 10 % de la culture ostréicole française. Cette véritable mer intérieure est le plus étendu (4,5 m en moyenne et jusqu’à 30 m) des étangs d’Occitanie.

Quant à Montpellier, elle est entourée de folies, des châteaux construits au XVIIIe siècle, souvent situés au cœur du vignoble et qui sont la continuité des hôtels particuliers de la ville. On compte ainsi 70 de ces belles demeures, appelées folies des champs. Georges Fresch, l’ancien maire, avait fait construire deux folies contemporaines : la Folie divine d’une part et l’Arbre blanc de l’autre, des immeubles avec un rooftop, 17 étages. Treize autres folies ont été proposées récemment et devraient prochainement voir le jour. Elles marquent la transformation déjà observée à Montpellier, qui se vit désormais à pied, comme Sète ou Béziers ; autant de centres-villes où il est bon de se perdre. Autre atout pour visiter Sète et Montpellier durant un gros week-end, les deux villes sont reliées par TER toutes les vingt minutes.

Escale à Sète rassemblera du 26 mars au 1er avril des gréments du monde entier et en 2024, l’événement sera jumelé avec Ostende lève l’ancre.

Les Logis rassemblent une série d’hôteliers indépendants particulièrement bien présents dans cette région. Rien que dans l’Hérault, on en compte 18. De petite taille (20 chambres), ce sont la plupart du temps des hôtels 3 étoiles, l’un d’eux étant un 4 étoiles, dans le Minervois, aux Aliberts, un véritable petit paradis. Chaque Logis, pour son restaurant, se fournit auprès des producteurs locaux.

On ne terminera pas ce petit tour sans un petit arrêt au port de Marseillan, pour découvrir le plus ancien vermouth français, le Noilly-Prat, utilisé par James Bond pour ses cocktails. Si en Belgique, on connaît l’original dry, à la distillerie vieille de 200 ans, il vous sera possible de voir les fûts laissés dehors pour vieillissement puis de déguster (avec modération évidemment) ce vin mélangé d’épices, dans sa version rouge ou ambrée.