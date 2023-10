The Crown : qu’est devenue Pippa Middleton ?

Le prince et la princesse de Galles sont respectivement joués par Ed McVey et Meg Bellamy. Au casting, il ne manque pas non plus la sœur cadette de Kate, Pippa Middleton incarnée par l’actrice de dix-neuf ans, Matilda Broabridge. De son vrai prénom Philippa, elle est née en 1983. Elle doit sa célébrité bien malgré elle, au fait que sa robe mettait particulièrement en valeur sa silhouette le jour du mariage de sa sœur avec le prince William.

Avec le succès commercial de l’entreprise de farces et attrapes familiales, Carole et Michael Middleton offrent une éducation des plus soignées à leurs trois enfants. Comme Kate, Pippa est élève à St Andrews à Pangbourne puis dans un pensionnat à Cold Ash et enfin au Marlborough College dans le Wilthsire. Elle est décrite comme beaucoup plus expansive que sa sœur aînée avec qui elle a toujours été très complice.

Pippa intègre l’université d’Edimbourg où elle étudie la littérature anglaise. On lui attribue des romances avec lord Eward Innes-Ker, fils du duc de Roxburghe et avec George Percy, fils du duc de Nothumberland, avec qui elle loue une maison.

Elle est engagée chez “Table Talk” une société spécialisée dans la communication événementielle. Pendant la rupture de quelques mois entre le prince William et Kate en 2007, Pippa se montre d’un total appui pour sa sœur, l’accompagnant dans les soirées mondaines.

En 2008, le magazine britannique “Tatler” la désigne comme “célibataire la plus attirante” de l’année. La jeune femme est aussi une grande sportive. Elle a pris part à la course de ski de fond “Vasaloppet” qui se déroule en Suède sur une distance de 90 kilomètres.

Elle écrit en 2013 un livre “Celebrate” traitant de l’art de la table et de recevoir. Le prestigieux éditeur Penguin lui verse 500.000 euros mais les ventes sont un total échec. Il faut dire que la presse anglaise ne s’est pas montrée tendre, ridiculisant ses bons conseils dont la manière d’allumer des bougies.

En 2017, elle épouse en l’église Saint Mark à Englefield près de la résidence de ses parents dans le Berkshire James Matthews. Ancien pilote de course, ce milliardaire est à la tête d’un fond spéculatif. Il est le fils aîné de David Matthews, laird (titre écossais équivalent à celui de seigneur) de Glen Affric. La famille possède un château près du Loch Ness et un hôtel à Saint Barthélémy.

Le couple vit dans l’élégant quartier de Chelsea à Londres. De cette union sont nés trois enfants : Arthur (2018), Grace (2021) et Rose (2022). Après avoir épaulé ses parents dans l’entreprise qui a depuis été revendue, Pippa se consacre uniquement à l’éducation de ses enfants. Elle mène une vie très discrète mais ses rares apparitions publiques suscitent toujours autant d’intérêt médiatique comme cet été lors de sa présence à un mariage au lac de Côme.

Le prince et la princesse de Galles vivent désormais sur le domaine de Windsor. Pippa et les siens ne sont pas loin. Les Matthews sont en effet devenus propriétaires d’une grande maison de campagne “Barton Court” à Kintbury dans le Berkshire.