Du temps où les patinoires envahissaient Bruxelles pendant l'hiver

L’ambition était de rassembler en un seul lieu tous les marchés alimentaires trop dispersés. Du projet initial de huit pavillons, seuls deux furent construits, d’une superficie de 5.000 m² et séparés par une rue couverte de douze mètres de large.

Reconversion en espace de divertissement

En raison de la concurrence liée au développement des coopératives et des grands magasins, les Halles ne rencontrent pas le succès attendu. Ainsi le Pôle nord est reconverti en 1893 en espace de divertissement en fonction des saisons : “Palais d’Été” avec des spectacles tels des concerts, bals et combats de boxe dès le retour du printemps et “Palais d’Hiver” avec une patinoire. Des évènements comme l’Exposition nationale des arts industriels s’y tenaient également.

Les lieux sont réaménagés après le violent incendie du 11 juillet 1894 ; les Halles sont ensuite réquisitionnées entre 1914 et 1918 pour la distribution de vivres et de vêtements. La patinoire sera ensuite fermée entre les deux guerres et remplacée par une infrastructure théâtrale permanente ; puis, par l’installation d’un cynodrome pour l’organisation de paris sur des courses de lévriers. Les Halles de Bruxelles, situées rue des… Halles seront définitivement fermées en 1953 et détruites en 1957.

Durant l'hiver, le Pôle Nord des Halles est reconverti en patinoire publique. ©D.R.

Le Pôle Nord à roulettes

Au 208-210 de la chaussée d’Anvers s’érige un bel entrepôt construit en 1872 par l’exploitant de la plus ancienne ligne de tramways à traction chevaline, regroupant hangar et écuries derrière deux maisons de fonction, sur un terrain jouxtant à l’arrière le tracé de la première ligne de chemin de fer partant de l’Allée Verte.

Un tout nouveau dépôt à charpente métallique est construit en 1910, et cette halle sera provisoirement occupée jusqu’en 1912 par la patinoire à roulettes “Brussels Rinking Co Ltd”, puis récupérée par les Tramways bruxellois en 1919 pour y parquer des tramways, convertie ensuite en atelier de peinture de la Stib pour ses trams et bus. Désaffectés en 1993, et après de grandes transformations, ces lieux hébergent depuis 2003 un centre sportif de la Ville de Bruxelles reprenant le nom de… “Pôle Nord”.

La Patinoire Royale, le “Royal Skating”, comme l’appelaient alors les Bruxellois, a été construite en 1877, rue Faider au cœur du quartier de Saint-Gilles. Le complexe qui, à l’origine, accueillait des patineurs à roulettes est transformé, en 1900, en garage Bugatti. Cinq ans plus tard, il sert de dépôt à la Fabrique nationale d’armes de guerre de Herstal, par après de lieu d’expositions avant d’être classé comme monument historique en 1995.

On patinait également à roulettes au Bois de la Cambre, sur le Plateau du Heysel entre l’Atomium et l’Esplanade, dans un vaste bâtiment de 1930 : la “Patinoire du Centenaire” qui servit de douane durant l’Expo 58. La piste extérieure est toujours visible. Depuis 1980, l’endroit centralise les bureaux et dépôt de “Rock the City”, le fournisseur officiel de logistique évènementielle de la Ville de Bruxelles.