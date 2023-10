Elisabeth de Belgique et le diadème Wolfers

Outre la famille royale danoise dont le prince Joachim et la princesse Marie, oncle et tante du jubilaire, rentrés pour l’occasion de Washington où ils sont établis depuis la rentrée, d’autres représentants de familles royales avaient répondu présents. La princesse héritière Victoria de Suède avec son époux le prince Daniel et leur fille la princesse Estelle, le prince héritier Haakon de Norvège avec son épouse Mette-Marit dont c’était la deuxième apparition publique depuis plus d’un mois (la princesse souffre de fibrose pulmonaire) et leur fille la princesse Ingrid Alexandra, la reine Anne-Marie de Grèce, le prince Paul et la princesse Marie Chantal de Grèce, le prince Gustav et la princesse Carina de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, grands oncles du prince Christian.