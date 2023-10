Emmanuel de Merode : un prince belge à la tête du parc national des Virunga au Congo

Emmanuel de Merode est un anthropologue et primatologue reconnu. En 2003, il a épousé Louise Leakey, une paléontologue britannico-kenyane avec qui il a eu deux filles Seiyia Ina et Alexia Meave. Il a travaillé activement en Afrique de l’Est et en Afrique centrale quant à la protection de la faune sauvage.

En 2008, il est engagé par le gouvernement de la République démocratique du Congo en tant que directeur du parc national des Virunga. Il prend la tête du vaste parc national créé en 1925 et qui était initialement appelé parc Albert. D’une superficie de près de 8.000 km², il s’étend de la province du Nord-Kivu au Congo aux frontières avec l’Ouganda et le Rwanda. La partie sud du parc se situe près de la ville de Goma. Il englobe aussi une grande partie du lac Edward.

Le prince qui n’utilise cependant pas son titre dans l’exercice de ses fonctions professionnelles est à la tête de plus de 700 rangers. Il a lui-même prêté allégeance au drapeau congolais, devenant le seul étranger disposant de pouvoirs judiciaires.

La mission d’Emmanuel de Merode est énorme : préservation de la faune et de la flore locale, lutter contre le braconnage qui fait chaque année des dizaines de morts parmi les rangers et développer le parc de manière à fournir du travail aux populations locales.

Depuis 2012, la zone est très sensible avec des combats militaires. Deux ans plus tard, le parc qui abrite une importante communauté de gorilles est ouvert au public.

La même année, Emmanuel de Merode dépose un dossier auprès du Procureur de la République à Goma. Il a réuni des documents sur l’exploitation pétrolière Soco International active sur le domaine des Virunga.

Le 15 avril 2014, il tombe dans une embuscade sur la route entre Goma et Rumangabo. Grièvement blessé par balles, il est laissé pour mort. Les rangers parviendront à le localiser et le transporter à l’hôpital avant son transfert vers le Kenya où vivent sa femme et ses deux filles.

Cinq semaines plus tard, Emmanuel de Merode est déjà de retour au Parc national des Virunga, bien décidé à poursuivre sa mission. Son courage et son engagement intact forcent l’admiration. Le prince William lui décerne en 2015 le prestigieux prix Tusk Conservation.

En 2016, la princesse Esmeralda de Belgique, marchant sur les pas d’explorateur de son père le roi Léopold III, en collaboration avec le réalisateur Nicolas Delvaulx, présente un reportage sur la vie au parc des Virunga. On y voit le prince avec ses rangers, au contact de la population, protecteur avec les gorilles et pilotant son petit avion sous le tir au sol des factions militaires qui continuent à se battre pour les richesses du sol du parc.

C’est à l’initiative du prince de Merode qu’un site internet a vu le jour, permettant de se tenir au courant des activités du parc, des naissances d’animaux, des attaques du personnel et de recevoir des dons pour prendre en charge les frais de scolarité des orphelins des rangers.