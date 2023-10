Les “combats” des princesses : la lutte contre le gaspillage alimentaire pour Marie de Danemark

La princesse Charlène de Monaco a créé sa fondation qui vise à la prévention à la noyade, la princesse Laurentien des Pays-Bas est impliquée dans la lutte contre l’analphabétisation, la princesse Stéphanie de Luxembourg dans le rayonnement de l’artisanat, la princesse de Galles dans la santé mentale…

Installée depuis la rentrée scolaire à Washington avec son époux le prince Joachim et leurs deux enfants le comte Henrik et la comtesse Athena de Monpezat, la princesse Marie de Danemark est revenue quelques jours à Copenhague pour les célébrations des dix-huit ans de son neveu, le prince Christian.

L’occasion pour la princesse d’assister à un dîner pas comme les autres organisé par l’ambassade d’Italie. Marie Cavallier est diplômée en économie de l’université de Genève et en commerce international du Marymount College de New York. Depuis son mariage en 2008, elle a pris en charge différents patronages mais la thématique qui lui tient sans nul doute le plus à cœur est la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La princesse a pris part à différents événements sur la question notamment avec les étudiants universitaires danois à Paris lorsque la famille a vécu pendant trois ans dans la capitale française.

Lors de ce dîner à Copenhague, les plats étaient composés à base de surplus alimentaires. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de l’alimentation des Nations Unies et de la Journée nationale et internationale du gaspillage alimentaire.

Lors de la période parisienne de la famille de Joachim de Danemark, la princesse a travaillé en tant que responsable culturelle auprès de l’ambassade danoise. On ignore à présent si la princesse exercera une activité professionnelle à Washington où son époux est attaché militaire à l’ambassade. On ignore aussi si ses retours au Danemark, au vu de la distance, seront réguliers.