Les objets ont une histoire : un cuistax 100 % belge

C’est dans un zoning industriel à Knokke que Carl Gies les construit encore à la main avec son personnel spécialisé. Coïncidence : c’est à Knokke que le cuistax (ou gocart) a vu le jour dans un petit atelier en 1922. À l’époque, le constructeur de vélos Flandria (qui monta plus tard une équipe cycliste qui aligna successivement des stars comme Rik Van Looy, Walter Godefroot, Herman Van Springel et Freddy Maertens) eut un jour l’idée de souder ensemble deux tandems. Le cuistax venait de naître… Aujourd’hui, il fait assurément partie du patrimoine de la “Belgische Kust” (Côte belge)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le cuistax n’est pas une copie de la rosalie, un petit véhicule à pédales à quatre roues qui fut présenté pour la toute première fois à l’Exposition universelle de New York en 1853. Le cuistax est plus sportif, sa conception est plus simple. Même, si de nos jours, il existe des modèles sophistiqués, notamment pour les plus petits.

Le mot cuistax provient du français “cuisse” et “taxi” ou “taxe” car il faut bien entendu payer pour utiliser l’engin sur nos digues. Certains pensent que cuistax vient plutôt de “cuisses tassées” à cause de la position particulière imposée aux utilisateurs. Cuistax est donc une appellation française. Logique car, à l’époque, la langue française était largement dominante dans les stations balnéaires de la côte belge. En flamand, c’est plutôt le mot gocart qui est utilisé.

Il en existe pour tout le monde et dans toutes les tailles. Pour un utilisateur comme pour deux, quatre, six, ou huit. Le cuistax fait la joie des familles dans nos stations balnéaires, principalement durant les vacances d’été.

Même à l’intérieur du pays, en Wallonie notamment, il existe des loueurs de cuistax dans des endroits touristiques. Une société d’économie sociale de Charleroi s’est même lancée dans la location de cuistax. Dans un premier temps elle en a fabriqué sur place avant de les acheter au spécialiste knokkois.

Et puis, un peu partout dans notre pays, il y a des événements basés sur le cuistax comme des courses d’endurance par équipe souvent de plusieurs heures. Aujourd’hui, et depuis belle lurette, le cuistax fait partie de notre civilisation des loisirs. Et il a été adopté aussi bien par les petits que par les plus grands. Malgré la concurrence des voiturettes, des vélos ou des trottinettes électriques, le cuistax reste incontestablement une valeur sûre à la côte belge.

Et le cuistax peut aussi être un objet de solidarité. Il y a une quinzaine d’années, une famille de Leuze en Hainaut a ainsi rallié Ath à Bruxelles en cuistax pour récolter des fonds destinés aux victimes du tsunami qui avait ravagé une partie de l’Asie du Sud-Est. Un trajet d’une cinquantaine de kilomètres qui fut effectué en sept heures. Mollets fragiles s’abstenir… Ces braves gens avaient choisi le cuistax, car, à l’occasion de sorties précédentes, ils avaient remarqué que ce moyen de locomotion dégageait un impact particulièrement fort autour de lui partout où il passait.