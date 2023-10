Poids plume, le “must have” en vélo éléctrique !

Notre coup de coeur : le Jitensha. Cette marque française qui signifie “vélo” en japonais est l’exemple type du vélo urbain qui à tout du vélo musculaire avec une touche électrique dans la roue arrière. C’est un test qui date un peu. Une vraie découverte tant par l’esthétique proposée que par la technologie embarquée. Pas de fioritures, juste de l’élégance et de l’efficacité. Un couple de 40nm, de 35 à 60 km d’autonomie et surtout un sentiment de légèreté qui surprendra le plus sceptique des utilisateurs. 13,4 kg pour des déplacements sans crainte de la panne électrique. Prix : autour de 2600 euros

Le Jitensha existe en plusieurs versions, toutes plus élégante les unes que les autres

Le puissant, light et cher : avec le SPECIALIZED TURBO VADO SL 5.0 ST EQ, c’est de la haute technologie qui se met sur vos pédales. Le fabricant américain donne une version améliorée de son Vadot avec un cadre ultra light qui est 40 % plus léger que les vélos de la même gamme. Ce vélo a un prix proche de l’exorbitant pour un modèle qui s’utilise au quotidien mais recèle néanmoins le top de la technologie actuelle. Un moteur qui développe 75nm de couple, 12 vitesses Shimano et une suspension avant. Le tout pour un poids 16,5 kg. Cela bien sûr avec la robustesse des vélos les plus performants. Seul hic le prix; autour de 6 000 euros.

Ce Specialized est un incroyable vélo qui réuni légereté et top performance !

Le Belge ultra-connecté : ce n’est plus utile de le présenter, le Cowboy fait partie des vélos “light”. Ce VAE allie l’esthétique avec son design très identifiable et une connectique incroyablement évoluée. Les concepteurs bruxellois ont mis les moyens pour faire de ce vélo le plus techno de tous. Avec la quatrième version du Cowboy, c’est aussi la puissance qui est au rendez-vous et ce sont 45nm qui permettent de passer partout dans les parcours urbains. Environ 2 500 euros pour 19 kg.

Le Cowboy reste un valeur sûre poàur sa légereté et son design, sans oublier son coté ultra-connecté.

L’accessible financièrement et esthétique : Le Lemmo One L. Il est le vélo light qui a une particularité qui nous a séduit : une batterie qui vient se poser sur le coin du cadre. Si l’autonomie n’est pas sa principale qualité, son esthétique et son prix sont des éléments qui peuvent convaincre les utilisateurs. Avec ses 15 kg, il est dans la moyenne bonne des vélos “light”. Son prix et sa finition viennent convaincre les plus hésitants des cyclistes qui n’aiment pas forcément les commandes en ligne ou craignent le service après vente. Pour moins de 2000 euros et 40nm de couple, le One L logique. 14 kg.