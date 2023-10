Prochain mariage princier au sultanat de Brunei

Le sultanat de Brunei est indépendant du Royaume-Uni depuis 1984. À sa tête depuis 1967 ? Le sultan Hassanal Bolkiagh (1946) considéré comme l’homme le plus riche du monde. Son palais de Bandar Seri Begawan a une superficie trois fois plus grande que celui de Buckingham. Il compte près de 1 800 pièces et abrite une collection unique de 5 000 voitures de luxe dont certaines sont des modèles uniques. Il est aussi propriétaire des palaces parisiens Le Meurice et Le Plaza Athenée. Le pays tire sa richesse de pétrole.