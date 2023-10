Stop aux idées préconçues : nous démontons trois clichés sur la grossesse

Seulement entre toutes les recommandations que nous entendons à droite et à gauche, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Nous avons décidé de nous intéresser à trois idées préconçues afin de prêcher le vrai du faux. Suivez le guide !

Le sport, c’est fini

Oubliez tout de suite cette idée, elle est complètement fausse. Au contraire, pratiquer une activité sportive en étant enceinte est vivement recommandé, aussi bien pour le bien du bébé ainsi que celui de la maman. La future maman qui bouge prend moins de poids, elle se sent plus relax, a moins mal au dos et elle diminue en plus les risques de développer un diabète gestationnel ou de la rétention d’eau. Par contre, vous devrez faire attention à l’intensité du sport que vous choisissez. Préférez les sports doux, comme la natation ou le yoga, plutôt que le jogging, l’équitation ou la gymnastique.

Ne pas dormir sur le côté droit

Il a souvent été question de ne pas dormir sur le côté droit, mais plutôt sur le côté gauche quand on est enceinte. Pourquoi ? Pour éviter la compression sur la veine cave inférieure que cela peut créer. Le bébé pourrait alors être moins bien nourri et la maman se sentir moins bien. Néanmoins, sachez que ce conseil ne s’applique que pour la fin de la grossesse, lorsque le fœtus commence à prendre plus de place dans l’utérus. Aussi, lors des premiers mois il n’existe aucun danger de dormir sur le flanc droit pour les futures mamans. Bien évidemment, le mieux est de demander conseil à son gynécologue.

Plus de glace au menu

Vous avez une envie folle de crème glacée le soir devant la télévision ? Vous allez devoir faire attention à la glace que vous choisirez. Contrairement à ce que vous pourriez croire, les plaisirs glacés ne sont pas proscrits pendant la grossesse, par contre il est strictement interdit d’opter pour les glaces artisanales qui sont généralement conçues avec des jaunes d’œufs crus. Pourquoi ? Tout simplement car elles comportent un risque, même minime, de provoquer la salmonellose. Cette infection, causée par la bactérie Salmonella, provoque des vomissements, de la fièvre et des douleurs abdominales. Dans certains cas plus extrêmes elle peut entraîner des contractions et une naissance prématurée. Mais bonne nouvelle, les glaces industrielles comportent obligatoirement des œufs pasteurisés, aussi aucun risque pour votre bébé. Vous pouvez également vous régaler autant que vous le souhaitez avec des sorbets, qui sont eux conçus à base d’eau.

Pour connaître sur le bout des doigts toutes les restrictions alimentaires qui s’appliquent aux femmes enceintes, nous vous conseillons de vous rendre sur la plateforme bienmangerenceinte.fr. Sur ce site, qui s’apparente à une caverne d’Ali Baba pour les futures mamans, vous retrouverez tous les conseils d’une diététicienne, d’une nutritionniste, d’une pharmacienne et d’un gynécologue-obstétricien. Rien que ça !