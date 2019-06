Nos meilleures adresses pour allier détente et études en période de blocus.





L'Atelier en ville

L’Atelier en ville abrite deux adresses à Bruxelles, place Stéphanie et Rue Haute. Avec une petite préférence pour cette dernière. De longues tables en bois sont installées dans une ambiance vintage. Ici, il sera donc possible d’éparpiller vos dossiers et autres feuilles de révision. Une disposition parfaite pour des travaux de groupe et échanger en toute tranquillité. L’Atelier en ville propose un bel espace en intérieur, mais aussi en extérieur. En cas de belles journées ensoleillées, une agréable terrasse est installée avec de nombreuses plantes. Si vous avez une petite faim, des bagels et des salades à composer vous attendent pour le salé et de chouettes pâtisseries pour le sucré.

Rue Haute 64, 1000 Bruxelles

Café Léopold

Plusieurs Café Léopold sont présents à Bruxelles. Si vous voulez une ambiance calme, avec un peu moins de monde, il suffit de vous poser à celui situé dans le quartier Plasky. L’endroit n’est pas très grand, pensez à venir tôt, mais très cosy. Sur l’un des murs, un grand cadre avec des poupées Barbie sur un fond noir, mais aussi Tintin et Milou pour une touche plus belge. La décoration est donc originale et enfantine, histoire de nous rappeler que nous sommes toujours de grands enfants, même en période de révisions. N’hésitez pas à prendre un smoothie, ils sont délicieux !

Avenue du Diamant 116, 1030 Scharbeek

Poz"Café

Le Poz’Café est un super endroit pour se poser, ça ne s’invente pas. La décoration est graphique grâce aux différents motifs des fauteuils et certains murs recouverts de rayures verticales avec du bleu, du orange ou encore du jaune. La carte propose de nombreux snacks comme des croques-monsieur, des bagels, mais aussi des crêpes salées. Si vous souhaitez étudier en extérieur, installez-vous confortablement sur les chaises colorées en terrasse.

Rue Defacqz 92, 1060 Saint-Gilles

JAT Café

Si vous aimez étudier avec de la musique et du café, encore plus pendant le blocus, c’est au JAT Café que vous devez vous rendre. Fan des espaces calmes, passez votre chemin. L’ambiance est rythmée et dynamique au JAT Café. On peut s'asseoir dans des fauteuils, sur des chaises en métal. Comme à l’Atelier en ville, des bagels sont proposés, avec notamment un coup de coeur pour celui aux pommes caramélisées et au chèvre. Des donuts made in Coco Donuts sont également servis. Pour le plus grand plaisir des gourmands.

Rue de Namur 28, 1000 Bruxelles