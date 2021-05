Affiches alternatives, livres et cinémas pour la jeunesse, dessins, séquences de film, portraits et planches originales… il y en a pour tous les goûts à la galerie Huberty&Breyne à Ixelles. Et surtout, chacun des 45 artistes conviés par David Merveille à traiter du cinéma s’en est donné à cœur joie, qu’ils soient très connus - Loustal, Geluck, Schuiten, Luz, Philippe Dupuy (qui a travaillé sur Blue Velvet et présente aussi le projet d’affiche proposé à Jaco Van Dormael pour Le tout nouveau testament) - ou beaucoup moins, comme la jeune artiste arménienne Maran Hrachyan qui vient de publier une première bande dessinée remarquée : Patrick Dewaere - À part ça, la vie est belle chez Glénat. Hollywood Menteur, de Luz, est lui aussi représenté par diverses planches, tout comme le Freak parade de Joëlle Jolivet, hommage au film mythique de Tod Browning de 1932.