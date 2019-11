Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, il faut faire monter le plaisir et la période de l'Avent est idéale pour cela. Les calendriers de l'Avent (qui sont de moins en moins l'apanage des enfants) permettent de décompter les jours avec une petite attention agréable. Mais on aime aussi les marchés de l'Avent qui sont une manne de cadeaux possibles, bien à l'avance...

Avent au château : le marché à Deulin

Il y a cinq ans, la famille de Harlez à qui appartient le Château de Deulin décidait de célébrer l’Avent au château. Pour faire chanter l’esprit de Noël avant l’heure, le bâtiment classé Patrimoine Exceptionnel de Wallonie et son parc se glissent dans une ambiance de fêtes durant trois jours : les vendredi 29 et samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre. Au fil de la cinquantaine de stands, installés dans les salons du château et dans la ferme du domaine, il n’est question que d’objets, de produits, de créations, tous nés de la passion d’artisans et artistes sensibles.

La tour du château est devenue au fil des événements le rendez-vous gourmand, on pourra y déguster des plats de saison et particulièrement les boudins de Noël aux pommes caramélisées !

> Vendredi 29 novembre de 18h à 22h, samedi 30 novembre de 12h à 22h et dimanche 1er décembre 2019 de 12 à 18 h. Entrée : 5€ avec un vin chaud offert. Restauration permanente dans la Tour du Château. (Deulin est situé à 110 km de Bruxelles et de Luxembourg).

Avent au chocolat : les classiques de Benoît Nihant

Comme un grimoire épais qu'on ouvrirait avec respect, le calendrier de l'Avent concocté par Benoît Nihant renferme derrière ses petites fenêtres les plus grands classiques de la maison. Oui c'est gourmand. Le problème, c'est qu'il va falloir partager... 34.90€

Avent au chaud : les capsules de Nespresso

Dans un cube couleur mastic, les petites fenêtres renferment une sélection spéciale de capsules tandis que la case 24 offrira l'objet dans lesquels les déguster, une petite merveille de douceur ! En édition limitée, 29€. On pourra trouver ce cube chaleureux dans toutes les boutiques Nespresso, sur le site mais également dans la boutique Pop-up Nespresso qui s'est installé jusqu'au 26 novembre au centre commercial L'Esplanade, au niveau 2, dans l'allée principale.

Avent de lumière : l’Advent Calendar Book de Yankee Candle

Eclairer les nuits de décembre de la lumière chaleureuse des bougies, c'est tout l'intérêt du calendrier de Yankee Candle. Chaque case abrite un lumignon d’une durée de combustion d’au moins 4 heures, avec des senteurs d'hiver qui apportent directement la magie de Noël.

> En deux options : 29,95 € pour 24 lumignons ou 49,95 € pour le format supérieur, votif.

Avent luxueux : les calendriers Rituals

Et pour vous, ce sera le sapin 2D ou le 3D pour ce beau mois de décembre ? Rituals propose deux sortes de calendriers qui recèlent des bougies, des cosmétiques, des ampoules hydratantes de la collection The Ritual of Namasté. 24 surprises pour un bien-être tous les jours...

> Version 2D, 59.90€ (sur l'eshop exclusivement) et version 3D 89.90€.