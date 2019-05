Certains objets se retrouvent dans la salle de bain. Leur place ne devrait pourtant pas être dans cette pièce de la maison.





Les premiers objets qu'il faut essayer de mettre le plus loin possible de la salle de bain sont les médicaments. On a souvent l'habitude de les ranger dans une armoire à pharmacie. Cela est pourtant une erreur. Les médicaments peuvent être affectés par des variations d'humidité et de température.

Pour les adeptes de make-up, les pinceaux à maquillage et le maquillage sont à éloigner de la salle de bain. La moisissure et l'humidité peuvent rendre ces objets plus sensibles aux germes et aux bactéries.

Surveillez également votre parfum. Les conditions de la salle de bain peuvent le gâcher plus rapidement.

Les rasoirs sont souvent déposés sur l'un des rebords de la baignoire, sur un coin du lavabo. A tort. Laisser les rasoirs dans la salle de bain peut provoquer un ternissement de la rouille.

Certains apprécient de mettre un peu de musique sur leur smartphone pendant leur douche ou lorsqu'ils se préparent pour sortir. Cette manie doit pourtant être évitée, l'humidité peut en effet endommager les appareils électroniques.

Mais alors, où installer tous ces objets ? Le mieux est de les conserver dans des endroits secs et frais, où leur intégrité ne se dégradera pas.