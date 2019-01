Dans la semaine du 14 février, de bonnes surprises attendent les amoureux... et les autres aussi. Petit florilège original, ludique et pas nunuche de ce qui peut être vécu ce jour symbolique (ou cette semaine-là).





Se laisser submerger par l'émotion de la pièce "La traversée du désir"

Cette création de la compagnie Théâtre musical parle du désir et de la mémoire. Le pitch : un homme et une femme, assis. Des regards s'échangent. Les mains s'approchent, les respirations se suspendent. Le désir met en tension les corps des amants. Tout invite l'événement qui n'est pas encore arrivé, qu'un détail pourrait empêcher d'advenir et vers lequel l'action se dirige inexorablement: le baiser...

© DR



Le mouvement, la musique et la parole y composent une mosaïque poétique, mémoire d'un amour insoutenable qui reviendrait vous hanter. Au fil de la pièce mise en scène par François Maquet qui y joue également, des questions nous traversent : que nous reste-t-il de ceux que nous avons aimés ? Comment réinventons-nous le passé et construisons-nous notre histoire ? Comment parler de notre corps, traversé par des instants d’intimité qui s’inscrivent en nous et qui influencent les relations dans lesquelles nous nous engageons par la suite ? On pourra en débattre à deux après... et se connaître (encore) un peu mieux.





Trinquer au saké

Fêter l'amour sans le crier sur les toits mais en trinquant à deux avec un vin original, c'est le bon plan qu'on vous propose (vous pouvez aussi garder le tuyau pour une autre fois) pour le jeudi 14 février en participant aux ateliers sake pairing d'un tout nouveau sake bar, installé en plein dans le quartier européen, à la place de l'ancien Winery, non loin du rond-point Schuman. Depuis un petit mois, le vin de riz japonais au taux d'alcool oscillant entre 12 et 17° est porté à sa juste valeur avec plus de 100 références du genre, vendues en exclusivité européenne et en importation directe de petits brasseurs japonais.

Trois choix s'offrent à vous, amoureux du jeudi : vous choisissez la formule Sake Tasting à 20€ qui vous permettra de découvrir les arômes de trois sakés (3 cl chacun) accompagnés de otsumami (l'équivalent nipon des tapas), vous vous laissez conseiller habilement par la jeune et expérimentée patronne Saori sur la carte (6 à 12€ les 9 cl), ou vous vous inscrivez à un des ateliers (50€, 1 fois par mois, celui de février a lieu le 12 février). Soit deux heures avec un sommelier certifié en saké qui fait goûter une dizaine de références et initie au sake-pairing. Une vraie découverte.

> Sake Bar Brussels, rue Juste Lipse, 17 - 1040 Bruxelles. www.sakebar.eu





Passer un week-end dans un lit clos aux Pays-Bas

© DR



On oublie le jeudi 14 février et on s'offre un petit week-end à partir du vendredi 15 février. Et on va où ? Nous, si on était... vous, on irait se réfugier dans une jolie fermette tout confort mais avec un lit clos au milieu d'un polder aux Pays-Bas, découverte ici sur le site de locations belvilla par exemple.

Ou, toujours au coeur de la nature également mais cette fois en Forêt de Soignes, on s'offre une parenthèse avec un forfait Saint-Valentin au Dolce La Hulpe Brussels. Entre le 14 et le 16 février, une nuit avec un dîner quatre services et des petites attentions (huile de massage 5 Mondes, ...) sont au programme et toute la nature autour pour des balades qui font vraiment du bien. Pour deux personnes, à partir de 324 €. Infos et rés. : 02/290 98 98 ou lahulpe.reservations@dolce.com

Pour les plus urbains, une nuit ou plus dans un des petits hôtels à supplément d'âme de la collection 9Hotel devrait être un pur moment de délice à Bruxelles, Lisbonne, Madrid ou encore Paris ou Rome.





S'abonner à un site artistico-porno belge (et reboire du saké)

SexBlotch.com, c'est un site "post-porno" qui amène à une détente totalement érotique par le son et la "peinture animée". loin des images suggestives, outrancières et de la "sexploitation" qui bien souvent se cache derrière, ce site propose des vidéos où la peinture, les taches (blotch) coulent, roulent, explosent et se font support fantasmagorique tandis que la bande son qui accompagne envoie le spectacteur dans différents univers que l'esprit se réappropriera directement...Lancé l'an passé par Serge Goldwicht, un peintre belge, Sex Blotch avait défrayé la chronique par son approche "post-porno" (notre article), comme en parlait Maïa Mazaurette, bien connue chroniqueuse des choses du sexe pour Le Monde ou Libé.

Voilà qui devrait pimenter la soirée à la maison !

Et si vous êtes plus hardis encore, ce même site sous-titré "No Flesh - Only Spirit", organise en association avec le caviste spécialisé en vins naturels Titulus une soirée découverte du saké sur fond de soupirs suggestifs : "En organisant cet événement en compagnie de Sexblotch.com, on espère faire découvrir sa richesse et sa fraîcheur tout en offrant aux participants une expérience unique", explique Vivien Blot, sommelier saké et culotté de Titulus.

> Accès libre le jeudi 14 février à partir de 18h30 jusqu'à 23h chez Titulus, chaussée de Wavre, 167a - 1050 Ixelles.





Partir en balade sur les chemins de l'amour bruxellois

Le soir de la Saint-Valentin, l'assocation les Conteurs en Balade invite à la découverte de Bruxelles sous le signe de l'amour, de ses curiosités et de ses mystères. Une balade dans l'Ilot St-Géry intitulée "L'art et la manière" organisée à 18 ou à 20h avec des accompagnants qui raconteront tout ce qu'ils savent sur des bâtiments, des statues, des endroits qui reflètent l'amour dans l'hyper-centre de Bruxelles et un guitariste qui mettra tout cela en musique !

> Promenade d'1h40, 9€. Rdv au coin de la rue de la Grande Île et de la place Saint-Géry - 1000 Bruxelles. Rés. indispensable : info@conteursenbalade.be - 0497/78 20 75