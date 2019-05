On connaît peu de personnes... pas stressées de nos jours ! Et s'il est très difficile d'éviter ce qui nous stresse dans notre vie professionnelle comme privée, il y a moyen de gérer son stress d'une manière ou d'une autre. Voici, tirées des conclusions d'études internationales, comment le pouvoir des plantes peut nous aider. En plus, elles sont belles et se glissent facilement dans nos intérieurs.

1. La menthe

Non seulement cette plante est agréable à cuisiner, mais une étude par Wheeling Jesuit University a également constaté que son odeur peut réduire la frustration et renforcer la sensibilisation.

2. Le jasmin

Une étude publiée dans le Journal de chimie biologique a montré le parfum de cette plante peut être "aussi apaisant que le Valium."

3. L'aloe vera

Cette super plante fait plus qu'apaiser les brûlures et hydrater la peau. Elle purifie également l'air des substances cancérigènes et émet de l'oxygène la nuit.

4. La lavande

Cette plante à fleurs est utilisée en aromathérapie depuis des siècles. Elle a la capacité de calmer les nerfs, d'abaisser le pouls et d'aider la dépression.

5. Le basilic

Cette plante contient le composé de linalol, qui s'est avéré réduire l'activité de certains gènes qui s'emballent lors de situations stressantes.