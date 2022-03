Cette semaine, il y a eu un demi-siècle qu’un mariage à la Cour d’Espagne en pleine période de dictature du général Franco donna des idées à certains et posa la question d’un éventuel changement des décisions de Franco.

Depuis 1936, Franco "règne" sur l’Espagne qui est toutefois restée une monarchie bien qu’il n’y ait plus de roi depuis la mort en 1941 en exil à Rome du roi Alphonse XIII. Le petit-fils du dernier souverain, le prince Juan Carlos vit à Madrid. Jeune adolescent, il a été fait le choix conjoint par son père le comte de Barcelone, héritier du trône, et le généralissime qu’il suivrait sa scolarité en Espagne et non pas en exil au Portugal comme le reste de sa famille.

Depuis son mariage en 1962 avec la princesse Sophie de Grèce, il réside dans un ancien pavillon de chasse La Zarzuela à Madrid tandis que Franco vit au Palais du Pardo.

Au fil des ans, les deux hommes ont tissé une relation d’une certaine confiance. Franco a pour dessein qu’à sa mort, Juan Carlos (au détriment de son père le comte de Barcelone) monte sur le trône. Il pense que le régime continuera mais avec un roi à sa tête. C’est mal connaître les intentions de grand démocrate de Juan Carlos qui permettra au pays de passer par une transition progressive vers le multipartisme.

En 1972, le cousin de Juan Carlos, Alphonse annonce ses fiançailles avec Carmen Martinez-Bordiu y Franco. Alphonse titré duc de Cadix est le fils de l’infant Jaime, un des fils du roi Alphonse XIII.

Il a renoncé pour lui et les siens à ses droits dynastiques au trône d’Espagne à la demande de son père en raison de ses problèmes d’élocution et de surdité. Son fils aîné Alphonse n’est donc pas prince d’Espagne comme son cousin Juan Carlos.

Mais ce mariage pourrait changer la donne. En effet, l’heureuse élue Carmen n’est autre que la fille aînée du marquis de Villaverde et de Carmen Franco, fille unique du général. Carmen est l’aînée des petits-enfants du dictateur et la petite prunelle de sa grand-mère Carmen Polo qui se prend à rêver d’un destin royal pour sa descendance.

(...)