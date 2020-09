Avec l'été indien on oublie un peu que l'on va vers le froid et le sombre... de quoi aviver une petite (ou plus grosse) dépression saisonnière hivernale, oui même en automne...

Cela peut être dû à un déséquilibre biochimique et à une absence de sérotonine, un neuro-transmetteur régulant l'humeur, l'appétit ou le sommeil, ont récemment confirmé des chercheurs de l'European College of Neuropsychopathology. D'où une réaction inégale de chaque individu à l'arrivée de l'hiver.

La vidéo ci-dessus vous donnent d'autres conseils bien utiles.

Le manque de luminosité et les jours raccourcis ont également une influence considérable sur notre horloge biologique car la mélatonine, une hormone secrétée avec la lumière, assure de multiples fonctions de notre métabolisme dont celle de réguler l'humeur. Pour retrouver le moral et passer le cap de cette saison en douceur, quelques conseils s'imposent :

C'est prouvé scientifiquement : l'activité physique est bénéfique contre la dépression et ses symptômes. Elle est également idéale pour mieux dormir, aide à réguler l'humeur et dope les défenses immunitaires.

Les fleurs de millepertuis contiennent de la mélatonine et de la sérotonine, qui jouent un rôle dans la régulation de l'humeur. Ces plantes sont traditionnellement utilisées pour traiter la dépression. Disponibles en infusion, en teinture, en huile ou sous forme de gélules, elles doivent être prises en cures d'au moins 6 semaines.

De nombreuses lampes à la lumière et à l'intensité proches de la lumière naturelle sont aujourd'hui commercialisées. Une cure d'exposition à cette forte lumière blanche sans UVA ni UVB pendant au moins 6 semaines donne de bons résultats et améliore sensiblement l'humeur.

Pensez lumière ! Voir la lumière du jour en se réveillant active elle permet d'activer la sécrétion de cortisol, une hormone qui régule le métabolisme et aide à la synchronisation jour nuit.

Une nourriture saine et varié peut aussi bien nous aider : riches en omégas 3 et en vitamine D, le poisson (en particulier les poissons gras et fruits de mer) est un bon remède contre la dépression saisonnière et joue un rôle non négligeable dans la régulation de l'humeur. Pour faire le plein en magnésium et lutter contre la fatigue ou le stress, noix, noisettes et chocolat noir font leur effet. Enfin, les vitamines des fruits (agrumes riches en vitamine C) et des légumes verts (chou et épinards en particulier) aident aussi