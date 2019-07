Les week-ends d'été en Belgique peuvent être l'occasion de pratiquer des activités qu'on a moins l'habitude de faire, comme cueillir les légumes et les fruits que l'on pourra manger par après. Et même des fleurs...





Le plus fruits rouges : Fruit-time

C'est "fruit-time à Anderlecht, on l'on auto-cueille les fraises (mais c'est fini depuis peu), les framboises et plein de petits fruits rouges mais aussi des fleurs en septembre. On se balade avec sa barquette et en avant la cueillette. Avant d'y aller, on peut vérifier sur le site les types de petits fruits que l'on pourra récolter. Ainsi les mûres c'est pour mi-juillet.

> Prix : framboises: 8€/500 gr, 14€/kg à partir de 2 kg.

> 465 rue du pommier, 1070 Anderlecht. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 13h30 à 17:30. Page facebook





Entre potager, panier et cueillette : la Finca

Il y a plusieurs façons de faire connaissance avec la Finca installée depuis longtemps à Wezembeek-Oppem. La ferme a développé une activité maraîchère bio qu'elle commercialise via des paniers bios que les clients commandent quelque jours avant de passer sur place les prendre. Mais l'on peut aussi acheter sur place via la vente directe ou encore participer aux cueillettes qui ont lieu plusieurs dimanches par mois en été, avec l'aide de l'équipe. On vous confie ciseaux et petit couteaux pour sélectionner les fruits et légumes les plus mûrs. Les prix sont indiqués en début de culture pour savoir où on va... Le prochain dimanche est le 14/07.

> Il y a un restaurant "L'Auberge des Maïeurs" qui permet de manger des plats avec les légumes du potager.

> 71 chaussée de Malines - 1970 Wezmbeek-Oppem. http://www.la-finca.be/

© Unsplash



Le plus DIY : les Jardins de l'Escalier

Il faut devenir membre (gratuitement) pour avoir le plaisir de recevoir chaque semaine un mail récapitulatif des fruits et légumes disponibles dans le jardin de l'Escalier, à Beez / Namur. On se rend sur place avec son petit couteau, ses sacs et ses caisses. A l'entrée de chaque allée, le nom, le prix (au volume ou à la pièce) et les conditions de cueillette sont indiquées. On se rend compte des quantités grâce aux seaux et cagettes mis à disposition par la ferme. On part en ayant préalablement glissé son cash ou payé via app bancaire. Respect et confiance réciproque domine le concept.

> Les prix : 1.50€ la laitue pommée verte, 10 cents le radis, 1€ le fenouil, ...

> 11, rue de l'Escalier - 5000 Beez Le mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30. Tél. : 0485 45 44 47





Le plein de fleurs : Fleurs à couper

"Fleurs à couper" propose pas moins de 18 champs ouverts à tous en 2019, dans la province de Liège, de Namur et du Brabant wallon. Il y a un énorme choix de variétés et de couleurs presque tout au long de l'année ! Le système est réconfortant et original de nos jours : les fleurs sont en self-service. Comme l'explique la famille Bommers sur le site : "Devant chaque champ sont installés des caisses tirelire, des indications par variété de fleurs donnant des conseils de coupe et de conservation ainsi qu'un panneau indiquant le prix unitaire pour chaque variété disponible". C'est la confiance qui règne en maître dans ces champs de fleurs ! A nous les pivoines, les lys, les dahlia et tournesols !

> 50 centimes la tulipe, 1€ la pivoine, 80 centimes le tournesol, 30 cents le dahlia...

> 1 rue de Vieille Maison - 5140 Sombreffe. http://www.fleursacouper.be/

© Unsplash



Avec des fiches-recettes : la Ferme Destexhe et Fils

Le principe est tout simple : la famille Destexhe propose de venir cueillir les légumes de saison sur leurs terres depuis 45 ans ! En ce moment, venez cueillir, couper, goûter l'ail frais, le basilic, le chou chinois, les courgettes vertes, jaunes, rondes, ou encore des laitues pommées.

> Les prix : 1,30€ la laitue pommée, 1e le fenouil, 4.95€ le kilo d'ail, 1.50€ le kg de courgettes ...

> 63, Haute-Voie - 4537 Verlaine. https://www.ferme-destexhe.be/





Pour les dingues de framboises : la Framboiseraie

C'est à Redu que cela se passe, à la Framboiseraie qui propose à tous les visiteurs de venir cueillir les petits fruits ou d'emporter simplement les raviers déjà cueillis, de même que de nombreux produits artisanaux à base de framboises et d'autres fruits (confitures, vinaigres, thé, ...). On trouve aussi des légumes de saison dans le champ. Cueillette possible de juillet à octobre de 10h à 20h.





Le flamand de l'étape : Plukplek

Des fruits, des fleurs (à côté, Duizenblad), des légumes, à volonté que l'on cueille tranquillement après s'être présenté à la caisse où l'on vous explique comment cela se passe. Une heure (ou plus ou moins c'est selon vos besoins et vos flâneries) vous allez payer au poids ou à la pièce.Vous allez vous prendre un grand bol de nature à poursuivre à la maison, autour d'un repas convivial. Il y a même des œufs grâce aux 15 poules de la ferme : "premier qui vient, premier servi !".

> On paye en liquide

> Heirbaan en face des n° 71-73 - 1740 Ternat. Ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi. www.plukplek.be





A découvrir : Les Terres d'Ici

L'écofarm installée à La Hulpe ne propose pour l'instant pas d'auto-cueillette mais a l'ambition pédagogique de sensibiliser tous les publics vise à aux principes de la permaculture. Des ateliers de confection déclinent la biodiversité (nichoirs, hôtel à insectes, refuge à hérissons) et apprennent à faire ses semences. Des cours sur le jardin potager, les vergers et la permaculture et les sols sont proposés le mercredi et les week-ends. Enfin, les "consom’acteurs" peuvent venir acheter des paniers de légumes sur place.

L’année 2019 a marqué l’ouverture du restaurant en janvier, du mardi au dimanche de 10h à 17h, avec 50 à 60 couverts par service. Depuis le printemps des apéros sont prévus le jeudi, le vendredi et samedi jusqu’à 21h.

> Ecofarm du Long Fond Chaussée de Bruxelles 117 1310 La Hulpe T.+32 2 653 80 15 www.lesterresdici.farm

© Marine Gobled

Pour plus tard : la cueillette des champignons

C'est toujours dangereux de cueillir des champignons soi-même. Le syndicat d'initiative de Sainte-Ode, près de Bastogne organise à partir de septembre des balades guidées par un mycologue pour une cueillette gastronomique qui comprend un tri et une bonne soupe aux champignons par la suite. Une vraie tradition !

> 10€/personne, http://www.sainte-ode-tourisme.be/sainte_ode_fr