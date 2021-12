L’altruisme désintéressé, humain est au coeur d’un beau podcast imaginé par Benjamin Rifon, photographe et réalisateur et Jehanne Bergé, journaliste indépendante spécialisée dans les questions sociales.

Ils ont sillonné le pays à la rencontre des héroïnes et héros de l’ombre et en ont tiré 10 portraits intimistes durant lesquels les personnes racontent leur histoire et ce qui les pousse à donner leur temps et leur énergie aux autres.

Dans les podcasts de cette collection nommée “A bras le cœur”, on part à la rencontre de femmes et d’hommes à la force de caractère et à l’humanité qui fait du bien. Surtout que leurs histoires personnelles n’ont souvent pas été un long fleuve tranquille. Comme Anouk qui a marqué l’histoire de la justice belge en ouvrant sa maison aux personnes exilées. Manon suscite l’envie d’aider en créant des outils web. Pierre part de son vécu d’ancien toxico pour développer la pair-aidance. Sofia, qui a connu la Belgique en tant que sans-papiers, soigne celles et ceux qui n’ont droit à rien. Denis n’abandonnerait une personne sans-abri pour rien au monde. Julia nourrit l’attachement familial, peu importent les liens du sang. Leslie et Josyanne cultivent une relation intergénérationnelle. Hassan porte la voix de son fils assassiné pour lutter contre l’homophobie. Magda écoute les agricultrices et agriculteurs en difficulté malgré les épreuves de sa propre vie. Enfin, Ariane a vu sa vie basculer après un terrible accident, du statut de l’aidante à celui de l’aidée.

A travers cette série, le duo veut aller plus loin que la “simple” histoire personnelle, et interroger “le moteur de la solidarité qu’est l’altruisme”. “Nous voulons comprendre et décoder l’altruisme et les enjeux de société que sous-tend cette valeur”, explique Benjamin Rifon. Et cela fait du bien en ces temps bouleversés où beaucoup sont en questionnement sur leur vie passée, actuelle et par où passera leur futur.

Le podcast “A bras le cœur” qui rassemble 10 épisodes d’une vingtaine de minutes est à retrouver sur le site de podcasts “We tell Stories” et sur les plates-formes habituelles.