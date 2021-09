Comédies musicales, marchés de Noël ou escape room… Certains châtelains se montrent créatifs pour attirer les visiteurs.

En Belgique, le pays au monde qui compterait le plus grand nombre de châteaux au kilomètre carré, les temps sont parfois durs pour les châtelains. La raison : les coûts d’exploitation de leurs propriétés, qui se révèlent souvent un gouffre financier. Réhabilitation et restauration de bâtiments parfois vieux de plusieurs centaines d’années, entretien des jardins, salaires des employés… Tout cela a un coût, parfois astronomique. Et malgré des aides et subsides des Régions afin de préserver ce patrimoine exceptionnel, il est plus que jamais nécessaire pour les châteaux de générer assez de revenus afin de financer leurs travaux. Mariages, réceptions, banquets et autres évènements organisés par des sociétés privées sont une solution pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Mais cela peut parfois se révéler insuffisant pour garder la tête hors de l’eau.