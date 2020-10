C’est le plus petit constructeur d’Europe et l’unique de Belgique. À Court-Saint-Etienne, Patrick Libert est un vétéran. À la tête des Ballons Libert, une petite PME qui compte trois équivalents temps plein, il conçoit et a produit 110 ballons. À raison d’une poignée par an, et en plus des maintenances, des vols, des inspections et formations qu’il coordonne, cela remplit amplement l’agenda de ce Brabançon passionné.