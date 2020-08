Sur la digue, de la Belle Époque, il ne reste plus que quelques vestiges, dont bien sûr les galeries royales et vénitiennes et l’ancien palais des Thermes à Ostende et La Rotonde - Grand Hôtel Bellevue à Westende, magnifique édifice Art nouveau dessiné par Octave Van Rysselberghe, classé en 1983 et remis en état dans la décennie suivante. D’autres témoins du passé ont été rénovés avec goût, à l’image du Monarc ostendais (cf. page de droite). D’autres, construits au début du XXe siècle, ont conservé leur vocation de palace, ou l’ont acquise par transformation, devenant à leur tour des hôtels plus ou moins luxueux, en tout cas des témoins de l’élégance de ces cités où la bonne bourgeoisie venait prendre les bains.

En témoigne, au Coq-sur-Mer, l’Hôtel Astoria qui fut propriété d’une mutualité qui y accueillait ses affiliés. Racheté récemment et entièrement rénové, il est désormais un trois étoiles aux 64 chambres ultra-modernes. Les vastes espaces bar et salons de petits-déjeuners ont été aménagés dans le respect de l’architecture Art déco de ce splendide établissement, à l’image des fenêtres aux vitraux biseautés. Jardin et terrasse ombragés permettent de passer un agréable moment en retrait de l’agitation, toute relative, de la plus charmante de nos stations balnéaires qui compte plusieurs pépites, comme l’hôtel des Brasseurs, à un jet de pierre de la halte du tram, ou le Grand hôtel Belle-Vue, millésimé 1912, avec ses simili-colombages et sa tour d’angle de style anglo-normand. Sa rénovation au milieu des années 2000 lui a redonné l’éclat d’autrefois et, depuis 2013, il peut s’enorgueillir d’une quatrième étoile. Au Coq, c’est évidemment tout le quartier de La Concession qui mérite une visite pour l’ensemble des villas Belle Époque dont certaines transformées en hôtels ou B&B de charme. Citons la maison Rabelais, le Romantik Manoir carpe diem, Alizee ou encore le Romantik B&B Zonnehuis, installé dans une villa construite en 1929 et inspirée du célèbre architecte anglais Edwin Lutyens, soigneusement décorée d’objets d’époque.

Quant à Blankenberge, on l’a un peu oublié aujourd’hui, elle était considérée jusqu’en 1914 comme Le Touquet belge. Trois villas rénovées accueillent le Centre belle époque. Au cours de votre découverte, vous pourrez écouter l’histoire de la marchande de poissons ou du portier du Grand Hôtel des Bains. Vous y découvrirez la maquette du Pier originel, érigé en 1894 et brûlé par les Allemands durant la Première Guerre mondiale. L’actuel date de 1933 et fut rénové en 2003.

Témoin plus modeste d’un temps révolu (en tout cas sur la digue), l’hôtel Splendid de Westende conserve son charme, avec sa façade en brique rouge soulignée de pierre jaune.