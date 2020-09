On est allés faire un tour un peu plus à l’est du pays, en Limbourg. Maasmechelen est le lieu d’un week-end aux destinées multiples. Shopping, hiking, et culture en voisine.

Le shopping est devenu une affaire sérieuse depuis que le Corona est passé par là. Flâner a perdu de sa légèreté, quand il s’agit d’être enfermé dans un centre commercial. On a profité des jours de l’été pour tester une certaine expérience de shopping. On s’est baladé, en mode observation, dans les allées pimpantes du Maasmechelen Village.

L’e-commerce roi ? non!

Le village aux cent marques apporte des réponses à la manière dont le grand public consomme depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons. Les attitudes des consommateurs ont changé. Selon Philippe Depautex, directeur des lieux, la crise aura montré le développement de nouvelles tendances.” Quand on était en confinement, la seule manière de consommer, c’était l’e-commerce. Les produits allaient jusqu’à vous. Et on a vu un boom de cette forme d’achat. Ce sont sans doute des tendances structurantes qui vont rester. C’est pratique, on connaît les délais, ça arrive à la maison. Mais l’e-commerce reste une technologie, un moyen d’acheminer un produit comme vous l’avez demandé, et ça s’arrête là. Ni découvertes, ni échanges, pas de souvenirs non plus. Précisément, c’est ce que les gens ont montré après le confinement : “Si je sors de chez moi, c’est pour vivre quelque chose”. Et alors qu’on prédisait, il y a encore quelque temps, la conquête de pratiques tels l’e-commerce sur des formes de conso plus traditionnelles, on se rend compte que l’expérience digitale n’est pas près de ravir au monde du réel l’excitation qu’il nous procure.

Et le shopping n’y échappe pas, réunissant à Maasmechelen – chose étonnante à observer –, la pyramide des âges, mêlée, dans son entier : des générations de Milleniums aux retraités, prompts à suivre les consignes sanitaires avec civisme. Ambiance bon enfant donc. Le village aux cent boutiques procure un sentiment d’ordre policé. Il y a, aussi, cette sensation d’une “réalité augmentée” que donne le village : ultra-coquet et tranquille, comme dans les décors des séries télévisées qui brossent l’image d’une société qui cherche (de nouveau) la sérénité.