La porcelaine chinoise est riche d'une longue tradition d'innovations techniques et stylistiques. Les céramiques et porcelaines chinoises ont eu une grande influence sur le développement des techniques et des styles tant en Corée et au Japon que chez nous, en Europe.

On a ici affaire à une paire de vases chinois en porcelaine craquelée de Nankin à décor en émaux polychromes de guerriers. Marque apocryphe Chenghua, époque fin 19ème siècle. On peut l'estimer à