LA Packard blindée... ou l’automitrailleuse de Michel Aroutcheff, inspirée des Aventures de Tintin et L’oreille Cassée

Véhicule en bois laqué, résine et métal. Production des années 90 jusqu’en 2000.

Numérotée et limitée à 500 exemplaires

Il s'agit de l'une des plus rares pièces et le seul de tous les véhicules de la collection Tintin créés par Michel Aroutcheff qui est numéroté, limité à 500 exemplaires et daté !

Nous avons déjà recensé près de sept variantes de réalisation et de finitions dans le temps de ce modèle. Les premières étaient plus grandes, sans personnages et la capote recouverte de cuir.

Celle-ci date de 1998, avec personnages Tintin et Milou en résine polychrome, seuls les sièges sont encore recouverts de cuir. Les toutes dernières de la production auront des sièges peints.

À l’époque cette voiture coûtait environs 18 000 FB soit 450 €...

Aujourd’hui on peut facilement l’estimer presque 5 fois plus, soit 2 000 € , voir davantage selon les versions