Ce vase est un vase Daum, cette manufacture existe depuis 1878. Il s’agit d’un vase en verre fumé, le corps gravé à l’acide de décors géométriques stylisés sur fond granité.

Il ne date pas des débuts de la production de Daum (débuts marqués par l’Art Nouveau), il est plus tardif : il est Art Déco. Il a été réalisé entre 1924 et 1939.

Il est de belle qualité mais il n’a pas nécessité une réalisation complexe. Les vases, très travaillés (émaillés, à décors intercalaires, en marqueterie de verre) sont beaucoup plus rares et par conséquent, beaucoup plus chers.

Il n’est pas si grand (20 cm) et sa couleur marron, n’est pas celle la plus recherchée par les collectionneurs de verreries. Les couleurs plus rares, plus lumineuses comme le jaune, le rouge, le rose, le bleu sont plus prisées.

Cela étant, il est en parfait état, ce qui est très important pour une verrerie.

Nous l’estimons à 100 euros