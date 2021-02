Grâce au numéro de son décor (D.1026), également inscrit sous la base, il est possible d'en connaître la date exacte de fabrication, soit 1925. Toujours recherché sur le marché de l'art, ce beau vase devrait changer de mains entre 1 500 et 2 500 €.

Ce beau vase de style Art Déco en grès Kéramis est décoré, dans les tons crème, brun et noir, d'une frise d'oiseaux stylisés imaginée par Charles Catteau (1880-1966), l'un des plus grands céramistes de cette période qui dirigea les ateliers Boch à La Louvière à partir de 1907 et signa cette pièce.